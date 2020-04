Cassazione: matrimonio nullo se la moglie diventa omosessuale

Per la cassazione le nozze sono nulle se la moglie diventa omosessuale dopo il matrimonio: la sentenza.

L’omosessualità della moglie, anche nel caso di un matrimonio durato più di dieci anni e arricchito dalla nascita di tre figli, può essere ritenuto nullo. Per la Cassazione è un motivo valido per riconoscere l’efficacia di una sentenza ecclesiastica di annullamento delle nozze con l’esclusione della indissolubilità del vincolo da parte del marito. Lo ha deciso la prima sezione civile con un’ordinanza depositata oggi su una coppia pugliese.

Invano il Pg si è opposto parlando di decisione “discriminatoria della libertà sessuale e affettiva” della donna, “biasimata a causa del suo orientamento sessuale” e per questo considerata “affetta da disturbo grave della personalità“. Secondo il Pg è stato violato il “limite dell’ordine pubblico interno e internazionale“, con riferimento al “diritto fondamentale di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva sancito dalla Costituzione, dalla Cedu (la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonchè con riferimento al principio di non discriminazione“.

I giudici della Corte hanno rigettato il ricorso, riconoscendo di fatto l’efficacia nell’ordinamento italiano di una sentenza ecclesiastica con la quale era stata dichiarata, nel 2012, la nullità di un matrimonio celebrato nel 1990.