Cina sempre più isolata, Air France sospende i voli fino al 9 febbraio

Anche Air France si aggiunge alla lunga lista di compagnia aeree che non faranno scalo in Cina a causa del coronavirus. Anche la Russia chiude i confini.

La compagnia francese in una nota annuncia di “aver deciso di sospendere da oggi tutti i voli regolari a destinazione e in provenienza dalla Cina continentale fino al 9 febbraio“. Air France assicurerà “voli speciali da e verso Shanghai e Pechino con equipaggi volontari dal 30 gennaio in modo da assicurare il ritorno dei suoi clienti e dipendenti“.

A ora il numero delle vittime in Cina è salito a 170 mentre le persone infette sono 7711. In mattinata i numeri erano rispettivamente 132 e 5974.

Secondo gli ordini del primo ministro russo, Mikhail Mishustin, le frontiere della Cina con l’Estremo Oriente russo verranno chiuse.La Russia ha seguito il nuovo focolaio di coronavirus fin dalla sua prima apparizione a Wuhan. Con l’allargamento dell’epidemia, il governo ha istituito una task force speciale per impedire al virus mortale di penetrare nel paese. In precedenza, il ministero degli Esteri ha avvertito i cittadini di astenersi dal recarsi in Cina “a meno che non sia urgentemente necessario“.