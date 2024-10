Claudia Bindi, dalla Romagna alla Campania spopola il suo lifting manuale del viso

La tendenza attuale nel mondo del benessere e del ringiovanimento naturale del viso è quella di avvicinarsi a un approccio non invasivo che coinvolga tutti i tessuti, il viso, il collo e il decolleté, allo scopo di attenuare i segni del tempo, ridurre il processo di invecchiamento e riposizionare la corretta armonia del viso.

Il Lifting Manuale del viso, ideato e perfezionato da Claudia Bindi, si distingue per la sua capacità di ridurre i segni del tempo e migliorare l’elasticità e la tonicità della pelle. Questo trattamento non invasivo agisce su tutte le strutture del volto includendo cranio, muscoli, fasce, nervi, articolazioni e compartimenti adiposi.

Abbiamo chiesto a Claudia Bindi, esperta nel suo territorio (Rimini e Emilia Romagna) nelle tecniche di ringiovanimento del viso, qualche maggior dettaglio su questo approccio naturale volto al ringiovanimento.

“Come quelli del corpo, anche i muscoli del viso hanno una memoria e vanno allenati per prevenire le rughe ma anche per minimizzare quelle gia esistenti ” dichiara Claudia “e il mio trattamento permette di ringiovanire i volti in modo naturale, senza dover ricorrere a chirurgia estetica o a sostanze chimiche. Il mio obiettivo è offrire un’alternativa naturale e sicura alla medicina estetica. Il Lifting Manuale non solo migliora l’aspetto esteriore, ma contribuisce anche al benessere generale, senza effetti collaterali.”

Le competenze di Claudia sono numerose, e trasmettono al suo pubblico una preparazione notevole, unica nel suo genere, acquisita negli anni grazie alla passione e la professionalità che la distingue.

“Sempre più frequente è la tendenza a cercare un ringiovanimento naturale del viso attraverso massaggi profondi che stimolano la muscolatura. Questi trattamenti, noti anche come massaggi facciali liftanti, non solo migliorano la circolazione sanguigna, ma favoriscono anche la produzione di collagene ed elastina, due proteine fondamentali per mantenere la pelle elastica e tonica. Inoltre, i massaggi facciali possono aiutare a ridurre la tensione muscolare e lo stress, contribuendo a un aspetto più rilassato e giovanile” afferma con orgoglio e competenza Claudia. “Il rilassamento mentale incide profondamente sull’invecchiamento cutaneo rallentandolo. Per questo credo fermamente che ogni trattamento debba essere un rituale indirizzato non solo a riportare la struttura nelle sedi originali ma anche a nutrire e riappacificare l’interno da cui si riflette il tutto.”

Claudia Bindi ha il suo studio “Massaggi e rituali dal mondo” a Rimini, in via Flaminia 169, frequentato da un grande numero di clienti affezionati amanti dei massaggi e desiderosi di ricevere trattamenti olistici altamente personalizzati.

Rinomata esperta di ringiovanimento manuale del viso, ha partecipato negli anni a numerosi eventi legati al benessere, non solo sul territorio italiano ma anche in tutta Europa.

Grazie a tecniche di massaggio specifiche, apprese dalla facialist russa Alina Rumyantseva, ideatrice di faceuplifting, e alla collaborazione presso il suo studio con Izabela Breczko esperta terapista del viso di scuola tedesca

Claudia ha elaborato un vero e proprio trattamento che unisce le manualità più performanti e decise della tradizione russa a quelle più delicate della tradizione orientale giapponese e coreana.

Ora la Bindi è pronta però a superare i confini dell’Emilia Romagna per far conoscere i propri servizi di benessere anche per il resto della penisola, indirizzando i suoi metodi rivoluzionari di ringiovanimento del viso non solo ai clienti locali, ma anche in tutti coloro che sono interessati al suo trattamento e provenienti dalle altre regioni d’Italia.

Fra le realtà della penisola che Claudia pensa di visitare per portare il suo innovativo lifting manuale del viso c’è Napoli. “Passeggiando per Napoli” prosegue la Bindi “durante i miei ultimi appuntamenti, per trattare una sposa e tutte le donne della sua famiglia, resto sempre incantata di fronte alla bellezza della maggior parte delle donne napoletane: zigomi alti, labbra carnose, taglio degli occhi tirato, collo e décolleté fresco. Ma l’interesse verso il mantenimento della freschezza del viso non è solo appannaggio del mondo femminile. Il viso è sempre visibile e non si nasconde dietro una bella giacca o un completo elegante: parla di voi, del vostro stato d’animo e del vostro stile di vita. Per questo anche gli uomini stanno imparando a prendersene cura”.

Ora, Napoli la attende, ma Claudia non si ferma qui. Le sue attività e i prossimi appuntamenti professionali sul territorio italiano ed estero non mancheranno e potranno essere seguite con puntualità tramite le sue pagine sui social network. Su Instragram la potete trovare su @massaggi_e_rituali_dal_mondo.