Efficientamento energetico e produzione da fonti rinnovabili, 50 milioni alle imprese in Campania

La Regione Campania ha stanziato 50 milioni di euro per promuovere l’efficientamento energetico e sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili con lo scopo di favorire il contenimento dei costi e ridurre le emissioni clima-alteranti, attraverso la riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture produttive.

Possono accedere alle agevolazioni, un programma di spesa di importo non inferiore a € 150.000 e non superiore a € 2.000.000, le Grandi imprese (GI) e le Piccole e Medie Imprese (PMI), con sede operativa, per la quale si richiede il contributo a fondo perduto, situata in Campania.

Due le linee di intervento attive.

Linea A Efficientamento dei sistemi produttivi e delle strutture

Rifasamento elettrico

Introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori o gruppi frigoriferi

Coibentazioni compatibili con i processi produttivi

Recupero calore di processo

Isolamento dell’edificio

Sostituzione di serramenti e infissi, impianti di riscaldamento/raffrescamento, anche dell’acqua

Sistemi di building automation per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici

Linea B Impianti di per la produzione di energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili

Impianti fotovoltaici, minieolici, solari termici, idroelettrici, geotermici

Generatori alimentati da biomassa

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di agevolazione potranno essere presentate sulla Piattaforma Incentivi della Regione Campania a partire dalle ore 12:00 del giorno 13 febbraio 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 13 aprile 2023. La domanda deve essere redatta secondo il formulario allegato all’Avviso (Allegato A).

Le domande di agevolazione potranno essere presentate sulla piattaforma al seguente link: https://sportelloincentivi.regione.campania.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 13 febbraio 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 13 aprile 2023.