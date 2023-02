Fitness, wellness & Food: la new era di Nemea e Muta

I latini amavano dire mens sana in corpore sano. E in effetti l’evoluzione del concetto di benessere psicofisico è sempre più al centro delle attività dei grandi complessi sportivi. Sin dalla sua nascita il Nemea Energy Village è sempre stata all’avanguardia e la sua new era non poteva tradire le

aspettative dei suoi numerosi iscritti.

Una promessa partita nel 2014 ma confermata e rinnovata con nuovi spazi dedicati allo sport e al benessere. Tutto pronto per la ripartenza prevista il 14 febbraio 2023: lo spettacolare evento di presentazione dei nuovi servizi, progettati una logica di innovazione e massima assistenza al cliente avrà come protagonisti, come sempre, i clienti che sono al centro di questa nuova avventura.

Gymfloor, sale corsi collettivi, piscina per attività ludico motorie, nuoto neonatale e scuola nuoto federale Fin, Padel Club, Spa e tante tante altre novità. Sveliamo al momento solo due dei nuovi format dei corsi collettivi:

Lo skill run bootcamp: grazie alle tecnologie di ultima generazione by Technogym garantisce un allenamento ad alta intensità, fortemente immersive dove il divertimento è garantito.

Il pilates reformer una classe olistica progettata per stimolare contemporaneamente: flessibilità muscolare, mobilità articolare, tono e forza generali – soprattutto del core – con conseguente miglior funzionalità generale dovuta al riassestamento del corpo e al miglioramento della postura.

Se Nemea è una certezza da coltivare, l’apertura di Muta è una sorpresa tutta da scoprire (e da gustare). Muta come mutazione, come cambiamento, come innovazione perché food e wellness vanno di pari passo. La new era di Muta si intreccia con quella di Nemea. Per anni per anni punto di riferimento degli amanti del Sushi ma che in questa nuova veste si apre ad una maggiore contaminazione di prodotti che arrivano dall’area del Pacifico, del Peruviano e del Messicano.

Perché il “meticciato” funziona, anche in cucina. Ma tra il passato ed il futuro c’è un punto di fondo, che non cambia mai: la qualità di un prodotto ricercato e sempre eccellente. Taste your feeling da Muta è un’esperienza di “un viaggio culinario” che guarda alle capitali Europei facendo vivere al cliente un ambiente molto più global completamente rivisitato in chiave materica.

Data da segnare in agenda per il grande restyling party di Nemea e Muta è quindi il 14 Febbraio 2023 a partire dalle 19 con ospiti del calibro di Alfonso Signorini, Giulia Salemi e Aldo Montano. Una data scelta non a caso: celebrare l’amore verso se stessi attraverso la cura del corpo e dell’anima.

È proprio vero che i “detti antichi” non passano mai di moda.