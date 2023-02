Furti e abbandono al Casamale, cresce la rabbia degli abitanti del Borgo di Somma Vesuviana

Furti continui nel parcheggio multipiano di via Torre, accompagnati da atti vandalici ed infine un totale stato di abbandono in cui versa il borgo antico di Somma Vesuviana.

Una situazione insostenibile che va avanti ormai da due anni, da quando il parcheggio comunale ha smesso di essere controllato dagli ausiliari del traffico e lasciato sporco e spesso senza illuminazione. Ma anche il centro storico non versa in condizioni migliori, da anni ormai l’amministrazione comunale ha promesso la Zona a traffico limitato (Ztl) per rilanciare la zona scelta da alcuni giovani imprenditori per aprire locali di intrattenimento che stanno riscuotendo anche successo soprattutto nei giovani. “Così non possiamo continuare”, spiegano i residenti che si stanno costituendo in comitato, “Ci siamo riuniti per studiare le iniziative da intraprendere, la situazione è insostenibile. Praticamente ogni giorno dei ladri entrano in azione nel parcheggio, rubano i pneumatici, oggetti dalle auto, specchietti, porta pacchi, in alcuni casi si sono limitati solo a creare danni costosi spaccando finestrini e lunotti e graffiando le carrozzerie. Basta, chiediamo un intervento tempestivo da parte del Comune che deve tutelare i cittadini del Casamale, non siamo sommesi di serie B. Da anni ci hanno promesso anche la Ztl per un maggior controllo e neanche quella sono stati capaci di realizzare. C’è gente che sfreccia con le auto tra i vicoli rischiando di investire i pedoni e gridano e fanno baldoria a qualsiasi ora. Vogliamo restare a vivere nel borgo, ma chiediamo sicurezza e rispetto”. I cittadini che volessero

aggiungersi al comitato del Casamale possono inviare un messaggio al seguente numero WhatsApp 08119463480