Gianpaola Costabile presenta “Per-dono” a “Una Somma di libri”

Sabato 23 novembre 2024, alle ore 17:30, presso l’Istituto Maria Montessori, sito in Via Marigliano 140 a Somma Vesuviana, si terrà il quinto appuntamento della rassegna letteraria Una Somma di Libri. L’evento è organizzato da Cultura a Colori e Cartolibromania, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Somma Vesuviana.

Protagonista dell’evento sarà il romanzo Per-dono di Giampaola Costabile, pubblicato da Giannini Editore. Il libro esplora il tema del perdono attraverso una trama avvincente e personaggi profondamente umani, come Piera, ispettrice di polizia e vedova di Donato, vittima di un attentato camorristico, e Patrizia Copertina, operatrice sociale impegnata nella lotta contro le ingiustizie e la criminalità. Il romanzo, denso di emozioni e riflessioni, mostra come il perdono sia una scelta di libertà e non di resa.

La presentazione vedrà la partecipazione di un parterre di ospiti illustri:

• Avv. Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana

• Prof.ssa Silvia Svanera, Dirigente del Secondo Circolo Didattico di Somma Vesuviana

• Avv. Sonia Napolitano, Presidente dell’Associazione N.A.C.

• Assunta Sperino, poetessa

• Dott.ssa Armida Parisi, giornalista del Roma

• Imma Malva, titolare di Cartolibromania

A moderare l’evento sarà Sonia Sodano, giornalista e direttrice di Cultura a Colori. Le foto dell’evento sono realizzate da Alessandro Pone.

L’incontro sarà un’occasione per dialogare sui temi affrontati nel libro e per riflettere su come il perdono possa rappresentare una via per superare dolore e ingiustizie.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Cartolibromania di Imma Malva.