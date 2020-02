Giordania, turista italiano muore travolto da massi a Petra

Lʼincidente sarebbe stato causato dalle forti piogge cadute nella notte, spiegano i media locali.

Un turista italiano è rimasto ucciso dalla caduta accidentale di massi a Petra, il noto sito archeologico in Giordania. La vittima, Alessandro Ghisoni, ingegnere piacentino, aveva 32 anni ed era in compagnia della moglie. Le cause dell’incidente vanno ricercate nelle piogge abbondanti degli ultimi giorni nella regione, piogge che hanno indebolito il terreno.

Il giovane si è accasciato ed è stato soccorso da due medici che facevano parte della comitiva di escursionisti: inizialmente sembrava che potesse riprendere i sensi, ma il suo cuore ha smesso di battere sull’ambulanza che lo stava trasportando al più vicino ospedale.

Secondo Suleiman Al Farajat, il presidente della Autorità regionale di quella zona, si è trattato di una calamità che avrebbe potuto verificarsi in qualsiasi altro Paese.

Gli investigatori hanno preso in visione le immagini delle telecamere a circuito chiuso nella zona. Non ci sarebbero altri testimoni della tragedia. Da fonti della Farnesina si apprende che l’Ambasciata d’Italia ad Amman è in contatto con le autorità locali, e sta seguendo il caso del connazionale per prestare ogni possibile assistenza ai suoi familiari.