Harry e Meghan firmano con Netflix

i Duchi di sassex hanno firmato un accordo di produzione con Netflix. Creeranno documentari per dare speranza: «Creare contenuti che informino ma anche diano speranza. In qualità di neo-genitori anche per noi è importante realizzare programmi per le famiglie».

Mercoledì 2 settembre il principe Harry del Regno Unito e sua moglie Meghan Markle hanno annunciato di aver fondato una società di produzione e di aver firmato un contratto con Netflix per la realizzazione di documentari, docu-serie, lungometraggi e programmi per bambini.