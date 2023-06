Il Regno di Napoli: la presentazione a S. Maria Donnaromita

Oggi, sabato 24 giugno, alle 18:00, nella Chiesa di S. Maria Donnaromita in via Giovanni Paladino 54, sarà presentato il libro “Il Regno di Napoli” di Angelo Giardiello, Edizioni Melagrana. La presentazione, a cura della Prof.ssa Angela Cioffi, vede come relatori il Professore Roberto Battinelli, la Professoressa Angela Papale e il Professor Giovanni Buonocore. Interviene l’autore Angelo Giardiello.

<< Questo libro di appunti di storia del Regno di Napoli non vuole essere una pubblicazione impegnata, ma un racconto a carattere narrativo, con il difficile intento di evidenziare personaggi e avvenimenti, non tenendo conto della visione storiografica risorgimentale che, per decenni, ha dato una prospettiva storica-sociologica poco obiettiva della narrazione di eventi e la loro evoluzione – scrive l’autore nella quarta di copertina. – Queste pagine sono state scritte per l’amore che si nutre per la nostra città di Napoli con le sue commoventi bellezze>>.

Angelo Giardiello nasce a Napoli nel 1958. Ama la sua famiglia, extralarge, viaggiare, il suo lavoro, come Direttore Amministrativo I.S. “Andrea Torrente” di Casoria, e, non ultima, la storia della città natia, un amore incondizionato. A queste passioni si aggiungono la fotografia, i racconti e il disegno. Studioso della storia di Napoli e, per gli amici, divulgatore e accompagnatore alla scoperta dei luoghi storici della città.

La presentazione, a ingresso libero, prevede un momento di spettacolo a cura della comunità srilankese e, al termine, un aperitivo.