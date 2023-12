Il Villaggio del Grinch: un entusiasmante percorso ispirato al ladro del Natale

E’ la novità assoluta del Natale 2023 a Napoli e l’idea non poteva che nascere all’ombra del Vesuvio (Dreamers Entertainment): un intero villaggio avventura ispirato al Grinch, il personaggio più irriverente, cinico e simpatico del Natale, interpretato dall’attore Jim Carrey nel film diretto nel 2000 da Ron Howard.

Non si tratta, quindi, di un Villaggio di Natale – che nel periodo delle festività assume diverse sfaccettature – ma di un entusiasmante percorso dedicato proprio al ladro del Natale.

Icona assoluta per intere generazioni, il Grinch (che nel film si macchia, appunto, del reato di “furto del Natale”), diventa l’ispirazione di un percorso guidato in cui i bimbi, (con o senza genitori al seguito), saranno accompagnati dagli operatori che li incanteranno con storie e racconti ad alto contenuto emotivo, oltre a dover superare una serie di prove in otto steps per sconfiggerlo e riprendersi la refurtiva. Una “experience a tema”, così come descritto dagli organizzatori, che impegnerà i bimbi per circa novanta minuti.

Il Regno del Grinch, realizzato a Napoli in Via Terracina, negli spazi della struttura “Oasi Flegrea”, rappresenta un’esperienza unica per i bambini, un format innovativo che trova applicazione in numerose locations in Europa, tra cui musei sensoriali, mostre interattive e musei d’arte. Dopo il successo del primo fine settimana (2-3 dicembre) l’apertura al pubblico è prevista nei successivi due weekend di dicembre, dalle 10.00 alle 20.00, con ingresso gratuito per i genitori ed un ticket di 15 euro per i soli bambini. Possibilità di ingressi riservati per scuole e gruppi (9-10 dicembre; 16- 17 dicembre).





