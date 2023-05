La vicina di Zeffirelli di Gaia Zucchi: una storia delicata di amicizia e vita quotidiana

Il primo romanzo dell’attrice Gaia Zucchi, “La vicina di Zeffirelli” (De Nigris Editori), presentato al Salone del Libro di Torino, da poco conclusosi, è un libro che promette di far immedesimare ed emozionare per la sua narrazione autentica, sincera e delicata.

Le pagine di questo volume, irriverente e ribelle, raccontano le storie di sogni infranti ed esauditi, le fughe dalla normalità alla ricerca delle gioie più grandi e nascoste, e i segreti e gli aneddoti di una vita al di sopra delle righe, vissuta con delicatezza da Gaia Zucchi, attrice non convenzionale che si racconta per la prima volta con ironia e sincerità. Il romanzo ruota attorno alla grande amicizia che ha avuto con il Maestro Franco Zeffirelli, suo vicino di casa per oltre quindici anni, suo mentore e fonte d’ispirazione. Gaia descrive il Maestro come una persona geniale, umile, simpatica, discreta e riservata. Rivela le dinamiche del suo primo incontro con il famoso regista e come la loro amicizia le abbia restituito la gioia di vivere.

UNA BREVE BIO

Gaia Zucchi, romana residente a Napoli, è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia ed è un volto noto sia del cinema che della televisione italiana: è stata tra le protagoniste di “Fermo Posta” di Tinto Brass , e de “I Volontari” di Domenico Costanzo; ha partecipato a spot pubblicitari firmati da Paolo Virzì e Marco Risi; ha fatto parte del cast di seguitissime fiction come “Carabinieri”, “Distretto di Polizia”, “La Squadra”; ha collaborato con “Camera Café” e “Le Iene”. In teatro è stata diretta da registi del calibro di Attilio Corsini e Luca Ronconi. “La vicina di Zeffirelli” è il suo primo romanzo, con prefazione di Maria Giovanna Elmi.