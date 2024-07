Leander, il nuovo singolo di Decibel Bellini

Il noto DJ e produttore Daniele Decibel Bellini torna sulla scena musicale con un nuovo singolo intitolato “Leander”. Questo brano, si distingue per le sue sonorità coinvolgenti e ritmi accattivanti è pubblicato sotto l’etichetta Planet Records, “Leander” è un omaggio vibrante che unisce l’energia dello sport con l’euforia della musica elettronica.

Un nome singolare, che sia stato ispirato dal giocatore belga Leander Dendoncker il titolo di questa nuova release? Questo lavoro, dopo quello di un mese fa con il remix di “Devozioni dialettali” del Maestro Enzo Avitabile, conferma ancora una volta il talento e l’innovazione di Decibel Bellini, consolidando il suo ruolo di protagonista sulla scena musicale partenopea. Ora è la volta di una nuova sonorità tutta da ballare.

A questo link https://ffm.to/decibel- bellini-leander tutte le piattaforme da cui è possibile ascoltare il brano che esce in un momento importante per Bellini che il 12 luglio ha aperto il concerto dei 99 Posse e i Subsonica all’Arena Flegrea e che il 19 luglio sarà a Dimaro per uno show con la squadra del Napoli.