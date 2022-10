L’esperienza dell’attrice Francesca Tizzano sui set di “Lamborghini” e “FBI: International”

Alla vigilia dell’anteprima mondiale del film “Lamborghini: The Man Behind the Legend” del premio Oscar Bobby Moresco (produzione Ilbe) che segna il suo debutto cinematografico (domenica 23 ottobre a chiusura della Festa del cinema di Roma – Alice nella città), la giovane attrice Francesca Tizzano è volata a Budapest per un’altra importante sfida professionale: la partecipazione alla serie della Universal per la CBS “FBI: International”.

Il format rappresenta un successo globale dei produttori Dick Wolf (vincitore di vari Emmy Awards) e Derek Haas che vedrà l’avvenente e talentuosa attrice di Sorrento esprimersi artisticamente tra tanti giovani colleghi protagonisti del Tv-show giunto ad una nuova stagione dopo il successo di gradimento e di ascolto registrato nella prima edizione. La Tizzano, già presente in alcuni cast di pellicole importanti come “Il primo giorno della mia vita”, “Uomini da marciapiede”, “Soldato sotto la luna”, “800 giorni” e non ultimo in “Lamborghini: The Man Behind the Legend”, in cui interpreta Gabriella, la seducente ragazza che colpisce l’immaginazione del grande Ferruccio (Frank Grillo nel film) al punto da ispirargli il modello dell’auto “Miura” in un incontro che generò la rottura definitiva del rapporto con la moglie (nel film Mira Sorvino), sempre più apprezzata da miti di Hollywood come Bobby Moresco, è ora la protagonista di una nuova avvincente adventure nello showbiz internazionale, con la possibilità di esprimere il suo grande innato talento artistico anche oltre oltralpe