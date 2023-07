LIBRI IN BREVE – Le novità della casa editrice Fazi in libreria questo luglio

Numerose le novità della casa editrice Fazi in libreria questo mese di luglio. Scopriamo insieme tutti i titoli.

POSTO SBAGLIATO, MOMENTO SBAGLIATO di Gillian McAllister- In libreria il 4 luglio

Il libro. Fine ottobre. Mezzanotte passata. Jen, affacciata alla finestra, sta aspettando che il figlio diciottenne torni a casa. Non ha rispettato il coprifuoco. A un certo punto il ragazzo compare, ma non è solo: si sta avvicinando a qualcuno, e ha qualcosa in mano. Impietrita, Jen assiste a una scena che non si sarebbe mai neanche immaginata: suo figlio accoltella un uomo. Non riesce a crederlo: Todd, un adolescente spiritoso e felice, ha appena ucciso uno sconosciuto, proprio lì, sulla strada di casa. Non sa chi sia. Non sa perché. Sa solo che il suo futuro è distrutto. Quella notte si addormenta disperata. Tutto è perduto. Finché non si sveglia… ed è ieri. E poi si sveglia di nuovo… ed è l’altro ieri. Ogni mattina al risveglio Jen scopre di essere tornata indietro nel tempo. Può evitare che quell’omicidio avvenga. Tassello dopo tassello, emergono dei particolari sulla vita di suo figlio di cui era completamente all’oscuro. La faccenda si fa sempre più inquietante, finché Jen non fa la scoperta peggiore di tutte: suo marito è coinvolto. Da qualche parte, nascosta nel passato, c’è una soluzione, e non ha altra scelta: deve trovarla.

WEYWARD di Emilia Hart – In libreria dall’11 luglio

Il libro. Kate, 2019. Kate fugge da un marito violento lasciandosi alle spalle la sua vita a Londra e cercando rifugio in campagna, al Weyward Cottage, ereditato dalla prozia. Le mura di quella vecchia casa custodiscono un segreto, nascosto lì dai tempi della caccia alle streghe. Violet, 1942. L’adolescente Violet è più interessata a collezionare insetti e ad arrampicarsi sugli alberi che a diventare una vera signorina. Finché una catena di eventi sconvolgenti non cambierà per sempre la sua vita. Altha, 1619. Altha è sotto processo per stregoneria, accusata di aver ucciso un uomo del posto. Conosciuta per la sua misteriosa connessione con la natura e gli animali, è una minaccia che deve essere eliminata. Ma le donne Weyward appartengono alla natura selvaggia. E non possono essere addomesticate. Intrecciando tre storie attraverso cinque secoli, Weyward è un avvincente romanzo sulla resilienza femminile. Subito in classifica in UK sopra a Colleen Hoover e Salman Rushdie.

LA STORIA SEGRETA DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE di Hilary Mantel – In libreria l’11 luglio

Il libro. È il 1789, e tre giovani provinciali arrivano a Parigi per farsi strada. Georges-Jacques Danton, un giovane avvocato ambizioso, è energico, pragmatico, pieno di debiti e brutto in modo attraente. Maximilien de Robespierre, anche lui avvocato, è esile, diligente e terrorizzato dalla violenza. Il suo più caro amico, Camille Desmoulins, è un cospiratore e un genio della retorica. Mentre questi giovani, figure chiave della Rivoluzione francese, assaporano le delizie avvincenti del potere, il lato più oscuro degli ideali politici del periodo si scatena e tutti devono affrontare l’orrore che ne consegue.

UN’ISOLA di Karen Jennings – In libreria il 18 luglio

Il libro. Samuel, il guardiano del faro, vive da solo da molto tempo; una mattina scopre che il mare ha portato qualcuno a offrirgli compagnia e a minacciare la sua solitudine. Un giovane naufrago si ritrova privo di sensi sulla spiaggia dell’isolotto. Sconvolto, Samuel viene presto travolto dai ricordi della sua vita precedente sulla terraferma: una vita che ha visto il suo paese soffrire sotto i colonizzatori, poi lottare per l’indipendenza, solo per cadere sotto il dominio di un crudele dittatore; e ricorda il ruolo da lui giocato nella sua stessa storia. In presenza di quest’uomo nuovo, comincia a considerare, come faceva in gioventù, cosa si intende per “terra”, e a chi dovrebbe appartenere. Fino a che punto si può spingere una persona per assicurarsi che ciò che è suo non gli venga tolto?

BUM BUM BUM di Luisella Mazza – In libreria il 18 luglio

Il libro. Oscar, ballerino e maestro di tango, si barcamena tra mille problemi dopo che Maria, con cui aveva aperto una modesta scuola di ballo, l’ha lasciato per un collega, insegnante di salsa e bachata. Oscar si ritrova pieno di debiti, privo di un posto dove andare e con la sola compagnia del suo cuore, che si fa sentire battendogli nell’orecchio e sussurrandogli canzoni anni Sessanta. Mentre cerca di ignorare la voce che sente da dentro e il frenetico bum bum bum di fondo, Oscar tenta di risalire l’abisso: riesce a trovare una stanza in un piccolo appartamento che condivide con Carlos, intento a studiare italiano, ed Erika, ragazza sui generis, e c’è poi Bianca, amica e maestra di yoga. All’improvviso, però, nella sua vita torna Maria, la ex: Oscar è combattuto e il suo cuore, nel frattempo, continua a sussurrargli canzoni e fare bum bum finché il ragazzo non finisce in ospedale, con un infarto. Tratto in salvo, avrà la sua chance di riscatto, nella vita e nell’amore, continuando a vivere al ritmo di quel cuore amante della musica ma, stavolta, ascoltandolo davvero.

Tutti i cuori battono. Quello di Oscar più forte degli altri