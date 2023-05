LIBRI IN BREVE – Le novità Voland a maggio in libreria

La casa editrice Voland sarà al Salone del libro di Torino dal 18 al 22 maggio,l al padiglione 3 stand N102. Vediamo insieme quali sono le novità pubblicate questo mese di maggio.

“Sacro Niente” secondo romanzo di Giovanni Bitetto, insegnante, giornalista e scrittore, è disponibile in libreria a partire da oggi, 5 maggio.

LA TRAMA – In un meridione dimenticato da tutti ma non da Dio, la morte, il lutto e l’amore si intrecciano ai piedi di una statua di Padre Pio che si fa portavoce delle esistenze di uomini e donne comuni. Il blocco di marmo non giudica e non assolve, può solo ascoltare le storie che gli vengono affidate. Il sacro niente delle loro vite diviene un pretesto per scandagliare l’animo umano e per indagare l’eterno tentativo di dare un senso all’esistenza.

Antje Rávik Strubel, scrittrice e traduttrice tedesca con all’attivo una ricca produzione letteraria, sarà in libreria dal 26 maggio con Donna blu , romanzo con il quale si è aggiudicata il Deutscher Buchpreis 2021.

LA TRAMA – Sola in un appartamento di Helsinki, Adina ricostruisce il percorso che l’ha portata fino lì: l’infanzia sui Monti dei Giganti in Cecoslovacchia, la scoperta di sé a Berlino, un incontro fatale durante uno stage nella ex Germania Est e l’amore per Leonides europarlamentare estone sostenitore dei diritti dell’uomo. Un romanzo che parla della ricerca di sé, degli spettri di un’Europa unita solo sulla carta e della tentazione di normalizzare eventi inauditi e violenti.