L’istinto del gatto il libro di Sonia Sacrato a Napoli venerdì 28 ottobre ore 17.00 al Teatro Instabile Napoli (Vico Fico Purgatorio ad Arco,38 – Napoli).

Ne discutono con l’autrice le giornaliste Roberta D’Agostino e Pina Stendardo.

Letture di Gianni Sallustro.

La Sacrato, è autrice del bestseller La mossa del gatto, vincitore del premio per il miglior giallo dell’anno.

Sonia Sacrato, padovana di nascita, ma napoletana di adozione fa tappa a Napoli, il 28 ottobre alle 17 al teatro Instabile Napoli

(vico Fico Purgatorio ad arco,38) per la presentazione del suo “L’istinto del gatto”.

Diversi anni fa, a Torino dove il libro è ambientato – dice la Sacrato – un conoscente mi mostrò un violino che aveva sottratto dal magazzino di uno spedizioniere.

Era stato rifiutato dal destinatario e il mittente morto in carcere.

Sono partita da lì e ho inventato il resto.

Per le donne dei miei libri mi ispiro a tutte quelle donne che non rientrano in quelli che sono i canoni estetici standard, ma che emergono e non hanno nulla da invidiare alle bellissime.

Sono felice di tornare a Napoli perché sta diventando un posto del cuore come Torino. Ha regalato a mia madre una speranza inattesa e io, quando arrivo in città,

sono circondata da un affetto così forte che nemmeno so se me lo merito.

Sono passati sei mesi da quando Cloe, giovane insegnante di storia dell’arte, è stata invischiata in un’indagine complessa…ora si lascia coinvolgere da Alex,

il nipote di una sua cara amica, a ricostruire la storia di un violino abbandonato nel magazzino di una compagnia di spedizioni, rifiutato dal destinatario.

La vicenda del violino assume contorni sinistri: l’uomo che doveva aiutarli a capire qualcosa sullo strumento viene ucciso poco dopo averli incontrati, fuori da un locale dove si esibiscono drag queen.

Cloe riuscirà a risolvere questo ennesimo intrigo? Ci penserà Pablo anche questa volta?

Durante la presentazione il pubblico potrà assaggiare la coccola culinaria preparata da Murzillo chic di Carmela Autiero:

Mi sono ispirata al libro – dice la Autiero – Ho voluto creare un biscotto a forma di gatto che s’ ispira alla sagoma di Pablo che nelle storie è fondamentale.

Sto lavorando, con il mio Murzillo chic, per ideare cibi e prelibatezze che richiamino eventi culturali ed altro creando una linea personalizzata per tutte le situazioni.

Media partner Mydreams

L’evento è realizzato dalla Talentum production e dall’Accademia vesuviana del teatro e del cinema di Gianni Sallustro.