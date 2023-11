L’Odcec di Nola si è “tinto” di rosso per sensibilizzare al contrasto della violenza sulle donne 

Un gesto simbolico che vuole stimolare la riflessione e la partecipazione.

Anche questo ha voluto indicare la decisione dell’ Odcec (Ordine Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili) di Nola di illuminare di rosso il palazzo in cui ha sede l’Ordine in via Anfiteatro Laterizio a Nola. L’ occasione è stata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma la sensibilità dei professionisti Nolani dell’ Odcec su questo tema è stata dimostrata più volte dal comitato Pari Opportunità dell’ Ordine, promotore di diversi progetti in merito. “Questa iniziativa simbolica rappresenta il nostro impegno concreto nella sensibilizzazione e nella lotta contro la violenza di genere”, commenta la presidente Cpo Giovanna Menichini, “un richiamo alla responsabilità collettiva oltre che una dimostrazione di solidarietà verso tutte le donne vittime di violenza. Speriamo che la nostra iniziativa contribuisca a promuovere la consapevolezza e a stimolare azioni concrete per creare una società più giusta e sicura per tutte le donne. Una luce accesa per accendere la riflessione, non si può parlare di violenza sulle donne un solo giorno l’anno è un tema che dobbiamo affrontare nel concreto con gesti quotidiani di rispetto”.