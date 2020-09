In periodo di elezioni si fa quel che si può per ingraziarsi l’opinione pubblica, così il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, candidato della Lega, ha deciso che l’orso andava catturato, nonostante non ci fosse stata mai nessuna minaccia o aggressione all’uomo.

È la terza volta che l’orso viene catturato. Fugatti ha ignorato una sentenza del Tar che annullava la prima. Secondo Fugatti, era necessario emettere una nuova ordinanza di cattura per l’orsa del monte Peller, mamma di cuccioli, nota come JJ4. È in atto una vera e propria persecuzione contro gli orsi del Trentino. Con le catture attualizzate, ora sono tre gli orsi rinchiusi a Casteller e altre tre catture ordinate sono in corso. Mi chiedo se il presidente Fugatti stia progettando un circo per il Trentino, dove far ballare orsi in mezzo alla piazza, come si faceva nel Medioevo. Siamo all’assurda battaglia personale di un presidente che non sa proporre progettualità di convivenza con gli animali che popolano il Trentino. Spende soldi dei cittadini per catturare e imprigionare gli orsi, ma non per predisporre cassonetti delle immondizie anti-orso nei luoghi dove servirebbero, così da tenerli lontani dai centri abitati. Invia decine di forestali a catturare orsi, invece di tenerli sul territorio a controllare la caccia, che tra l’altro in questi giorni è iniziata.