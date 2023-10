Lovotica, le unioni tra esseri umani e robot: se ne parla al Suor Orsola

Lovotica, ossia le unioni tra esseri umani e robot. Lucilla Gatt preconizza la prossima legittimazione di questi legami

“Molto presto avremo anche la formalizzazione giuridica di matrimoni e/o unioni civili tra esseri umani e robot”. Del futuro giuridico delle relazioni tra esseri umani e robot parlerà Lucilla Gatt, professore ordinario di Diritto civile all’Università Suor Orsola Benincasa, dove insegna anche il “Diritto di famiglia nell’era digitale” all’interno dell’indirizzo in diritto delle nuove tecnologie del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.

L’appuntamento è per martedì 24 ottobre alle ore 14 nella Biblioteca Pagliara dell’Università Suor Orsola Benincasa (anche in diretta streaming sul canale FB) nel corso della sua lectio magistralis dedicata al tema “Robot e amore: alla frontiera della lovotica”.

Non mostra dubbi sulla futura codificazione anche normativa della ‘lovotica’ la Gatt. Del resto dal Giappone agli Stati Uniti già negli ultimi dieci anni ci sono stati numerosi esempi di ‘ufficializzazioni’, con tanto di cerimonie nuziali, di relazioni affettive tra esseri umani e robot.

La lezione di Lucilla Gatt si inserisce nell’ambito del ciclo di incontri “Capire il digitale” (programma completo su www.unisob.na.it/eventi) ideato dal Dipartimento di Scienze umanistiche del Suor Orsola con il coordinamento scientifico di Stefano De Luca e con l’obiettivo di applicare strumenti umanistici d’indagine alla comprensione della rivoluzione digitale e delle sue numerose conseguenze sotto il profilo giuridico, economico, sociologico e antropologico.

“La prospettiva Law&Tech nella ricerca in ambito giuridico – anticipa Lucilla Gatt – impone di non limitarsi ad esaminare l’esistente e di prevedere, invece, scenari di imminente realizzazione sebbene essi non siano stati ancora oggetto di analisi da parte della giurisprudenza. Ciò vale soprattutto per il diritto delle persone e della famiglia dove la penetrazione della tecnologia e dei suoi prodotti più avanzati (robot antropomorfi dotati di sistemi di A.I., car robot e toys robot, avatar virtuali e robotici e ologrammi umanoidi solo per citare alcuni casi) è tale da aver creato ovunque nel mondo inequivocabili fenomeni di interazione emotiva dell’essere umano con la realtà tecnologica utilizzata”.

Ecco che, come chiarisce la Gatt, “ormai siamo giunti al punto da aver provocato convinzioni più o meno diffuse sulla possibilità che tra queste due entità, quella umana e quella artificiale, si generi un vero e proprio rapporto affettivo qualificabile in termini di matrimonio (o unione civile) o, addirittura, di filiazione”. Ed a questo punto è evidente come questa visione possa essere foriera di una potenziale ed ormai imminente rivoluzione delle relazioni affettive umane anche a livello giuridico.

Dopo la lectio magistralis di Lucilla Gatt il ciclo di incontri “Capire il digitale” si chiuderà il 6 novembre alle 14:00 con l’intervento di Quirino Picone, docente di Web marketing all’Università Suor Orsola Benincasa, dedicato al tema “Google: una storia di successo (1997-2023).

“Nonostante la ‘rivoluzione digitale’ sia uno dei concetti-chiave del nostro tempo, nonostante la sua presenza pervasiva e il gran parlare che se ne fa – sottolinea Stefano De Luca, presidente del Corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale del Suor Orsola e coordinatore scientifico dell’iniziativa – la maggior parte delle persone continua ad averne una conoscenza vaga, approssimativa e sostanzialmente inadeguata. Ma conoscere il digitale, che dà forma al nostro presente e al nostro futuro, è indispensabile per utilizzarlo consapevolmente, per governarlo e non esserne governati. Ecco perché anche e soprattutto le Università debbono favorire questo indispensabile processo di migliore comprensione”.

