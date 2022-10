Nevrotika in scena al Civico 14: un mondo abitato da ossessioni

Sabato 8, alle ore 20, e domenica 9 ottobre, ore 18, al Teatro Civico 14 (all’interno di Spazio X –

via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) andrà in scena la prima assoluta di Nevrotika vol.7-8-9,

spettacolo scritto e diretto da Fabiana Fazio, in scena con Valeria Frallicciardi e Giulia Musciacco,

ultimo capitolo della trilogia sulle nevrosi di ETCetera Officine Culturali.

Protagoniste di quest’ultimo capitolo della saga, tre donne affette da disturbo ossessisivo-

compulsivo.

Note sullo spettacolo

Nevrotika vol.7-8-9 è lo spettacolo con cui si chiude la trilogia sulle nevrosi che, con Nevrotika

vol.1-2-3 e Nevrotika vol. 4-5-6, ha provato a mettere in scena, con uno sguardo ironico, tagliente ed

esorcizzante, i vari aspetti di questo “moderno disagio”, questo “disturbo dell’adattamento” (come

viene spesso definita la nevrosi), analizzando e mettendo alla berlina tutti quei meccanismi mentali

che ci allontanano inconsapevolmente dalla felicità.

Come in un grande corso di formazione per rendersi la vita impossibile (parafrasando Watzlawick),

in Nevrotika vol.1-2-3 si è parlato di nevrosi prendendo ad esempio alcuni caratteri psicologici

collegati all’ipocondria, il masochismo, la paura, la paranoia, l’ossessivo bisogno d’amore. In

Nevrotika vol. 4-5-6 si sono analizzati nuovi caratteri psicologici, con i propri rispettivi sviluppi

patologici, all’interno di un dialogo impossibile, al fine di mettere in evidenza tutti gli aspetti più

estremi ed estenuanti di una comunicazione patologica.

Ora, in Nevrotika vol.7-8-9, le stesse interpreti dei precedenti capitoli portano in scena il disturbo

ossessivo- compulsivo, nelle sue varie e affascinanti declinazioni.

Dopo un funerale e una festa di compleanno, fulcro rispettivamente del primo e del secondo

spettacolo, in Nevrotika vol.7-8-9, identifichiamo il giorno del parto come nuovo terreno di

incontro/scontro tra le protagoniste: tre donne affette da disturbo ossessivo- compulsivo, in dolce

(ma non troppo) attesa.

Il disturbo ossessivo – compulsivo viene presentato, provocatoriamente, come un’entusiasmante

condizione esistenziale condivisa dalle protagoniste, intrappolate ognuna nel proprio fantastico

mondo. La nevrosi, da “disturbo dell’adattamento” diviene in qualche modo “adattamento al

disturbo”. Il disagio si erge a fierezza. Ma attraverso momenti di relazione, dialoghi impossibili,

colloqui solitari, soliloqui affollati e atipiche esercitazioni psico-fisiche, proviamo a fare un

ulteriore passo in avanti verso quello che potremmo definire “un uso consapevole del proprio potere

autodistruttivo, per sviluppare appieno le proprie capacità nel procurarsi disagio”.

Sì, perché piuttosto che cercare soluzioni a questo disagio esistenziale e a questa condizione tanto

infelice, Nevrotika si propone di sostenere principalmente un’idea: “Perché́ cercare disperatamente

e inutilmente di essere felici quando si potrebbe diventare dei veri artisti nell’arte della sofferenza,

andandone persino fieri? In fondo, della felicità non sapremmo cosa farcene! Disadattati di tutto il

mondo, unitevi!”

Questa la nostra piccola ironica provocazione.

Fabiana Fazio

sabato 8 ottobre ore 20

domenica 9 ottobre ore 18.00

Teatro Civico 14 all’nterno di Spazio X

(via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta)

NEVROTIKA VOL. 7-8-9

una produzione ETCetera Officine Culturali

scritto e diretto da Fabiana Fazio

con Fabiana Fazio, Valeria Frallicciardi, Giulia Musciacco

movimenti coreografici Cecilia Lupoli

assistente alla regia Marianna Pastore

disegno luci e allestimento Angela Grimaldi

aiuto scene Barbara Veloce

costumi Alessandra Gaudioso

I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro al costo di 12 euro, 10 per il ridotto

under30/over65.

Per info e prenotazioni info@teatrocivico14.it oppure +39 0823441399.