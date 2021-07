Numerose novità in casa Pizzeria da Michele

Nuova partnership per l’antica pizzeria da Michele in the World. Infatti, l’azienda ha attivato una pizzeria ‘pop up’ nel prestigioso Hotel Hilton di Como.

“Il nuovo pop-up concept di StreetFoodBar nasce nelle terrazze al piano terra. Caratterizzato da un’atmosfera informale, sarà non solo meta ideale per famiglie, ma anche per chi vorrà seguire i vari eventi sportivi di cui l’estate 2021 sarà molto ricca – si legge nella presentazione dell’Hotel Hilton di Como. – Un ape-pizza verrà posizionato all’ingresso dell’hotel grazie alla collaborazione con “L’Antica Pizzeria da Michele”, la rinomata e storica pizzeria napoletana che fa della tradizione e della selezione degli ingredienti naturali il maggior vanto. Nominata nella Guida Michelin e su quella de L’Espresso, recentemente è stata premiata come miglior catena di pizza artigianale al mondo da 50 Top Pizza. La classica pizza a ruota di carro, golosa ed invitante, che soddisfa sia la vista che il palato verrà proposta in diverse varianti regionali all’insegna della semplicità e del gusto genuino: un vero proprio viaggio culinario nel Bel Paese“.

Arrivano anche importanti innovazioni tecnologiche: una piattaforma di ultima generazione per la gestione della rete di franchising di Michele In The World (MITW, della famiglia Condurro, proprietaria de l’Antica pizzeria da Michele. Sarà realizzata da Protom, la prima KTI (Knowledge & Technology Intensive) Company italiana.

La rete di franchising MITW è già attiva in 3 continenti con oltre 18 ristoranti.

Oggi è stata siglata un’intesa tra le due società che assegna a Protom la progettazione e realizzazione della piattaforma tecnologica. Con tale investimento la famiglia Condurro intende fortificare la propria strategia di sviluppo world-wide, mediante l’utilizzo delle più moderne tecnologie per la gestione della sua rete di franchising. Nell’ambito dell’intesa, Protom ha anche acquisito la gestione world wide dello sviluppo del nuovo format Michele Express (punti vendita dedicati alla famosa pizza a portafoglio) che opererà grazie ad un apposito spin-off (Profood).

“Con questa collaborazione Protom entra nel settore del food, un settore di mercato estremamente stimolante – spiega il fondatore, l’ingegnere Fabio De Felice – in coerenza alla nostra strategia, abbiamo scelto una straordinaria eccellenza quale l’Antica Pizzeria da Michele per cominciare questa nuova sfida, certi di poter apportare valore sia alla famiglia Condurro che alla nostra azienda”.

“Questo progetto si inserisce in un’ottica di digitalizzazione della MITW, che già da tempo si pone come obiettivo l’innovazione nell’ambito del food e della pizza- spiega Alessandro Condurro, amministratore MITW – . La partnership con il gruppo Protom, leader nel settore, rappresenta un’opportunità di sviluppo per unire le forze e fare business con un’altra realtà forte del territorio”.

“I rappresentanti della Protom hanno deciso di raccogliere la sfida che abbiamo posto loro davanti – spiega Daniela Condurro, amministratrice MITW. – Diamo così l’avvio a un rapporto che prevede, da un lato, un nuovo side brand della MITW, Michele Express, dall’altro le tecnologie più avanzate che serviranno a modernizzare sempre di più il nostro lavoro e rappresenteranno anche un’opportunità di crescita anche per il nostro staff”.

