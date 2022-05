L’ente no profit, TED, nato nel 1984 sarà ospite il prossimo 21 maggio al parco Negombo. Ancora una volta Ischia protagonista.

Primo TEDx del golfo di Napoli: Negombo e Ischia ancora protagonisti

L’isola d’Ischia ospiterà il 21 maggio, al parco Negombo, il primo TEDx del golfo di Napoli. Nato nel 1984 in America, TED è un ente no profit che organizza conferenze basate sulle idee che vale la pena diffondere; in questi anni il format si è diffuso in tutto il mondo grazie a centinaia di talk che hanno visto la partecipazione dei migliori pensatori ed innovatori del nostro tempo: da Bill Gates ad Isabel

Allende, da Jane Goodall al primo ministro inglese Gordon Brown. I talk hanno avuto un grande impatto sull’opinione pubblica facendo divulgazione scientifica e culturale in modo nuovo, invitando alla riflessione sulla nostra vita di tutti i giorni e condividendo efficacemente le esperienze positive di persone, dalle più ordinarie alle più incredibili in modo coinvolgente e non banale.

I TEDx sono nati di conseguenza, per portare lo spirito delle conferenze TED in giro per il mondo e vicino alle comunità locali quale occasione di crescita culturale e di scambio di idee. Organizzato da Alvise Castagna e Pietro La Macchia il TEDx Ischia avrà come filo conduttore degli

speech il Mediterraneo nelle sue molteplici accezioni: cultura, attualità, gastronomia, biodiversità; al TEDx Ischia gli interventi degli speaker spazieranno dall’analisi delle nuove rotte migratorie degli uccelli alla dieta mediterranea, dal mare inteso come strumento per unire i popoli e come elemento fondamentale da difendere e preservare.

“Il TED è una grande occasione di crescita culturale e di scambio di idee: un format nato più di 20 fa negli Stati Uniti per diffondere ‘idee di valore’” spiegano i due organizzatori che aggiungono “Ischia ha molto da offrire, la nostra isola è un’officina di talenti che intendiamo presentare al mondo intero, utilizzando proprio la piattaforma multimediale TED”. Il TEDx ischitano sarà dedicato ai migliori talenti del territorio campano e del sud Italia e vedrà la partecipazione in veste di speaker di Davide Pagliardini, Mariasole Bianco, Maria Clara Macrì, Pietro D’Elia, Salvatore Garzillo, Sophie Minchilli, Valerio Mazzella, Alice Mirasole e Susan E. George. L’evento ischitano sarà fruibile sulla piattaforma multimediale TED, accessibile da qualunque dispositivo elettronico e in qualunque parte del mondo ed avrà inizio alle ore 19:30.

Al TEDx ischitano potranno assistere in presenza 100 spettatori; per partecipare, al Negombo, basterà riservare il proprio posto con un contributo partecipativo sul sito internet www.tedxischia.it. TEDx Ischia è un evento realizzato grazie Negombo, Bar Calise Espresso, ’Ambra Vini, Alilauro, Imperatore Travel, Ischia Hiking, Villa Maria, Parco Smeraldo, Villa Livia, Hotel Principe, San Montano Resort & SPA, Sergio Modamare e Nuova ErrePlast e con il patrocinio morale dei comuni di Comune di Lacco Ameno, Ischia, Casamicciola, Barano, Forio e Serrara Fontana