Pronovias regala abiti da sposa alle eroine che combattono l’emergenza Coronavirus

L’iniziativa celebra il grande impegno delle donne che sono in prima linea negli ospedali.

Il gruppo Pronovias, leader mondiale nel settore bridal di lusso, dona abiti da sposa alle future spose che lavorano in ospedale e che sono impegnate contro la pandemia di COVID-19. La società ha lanciato il programma in Cina a inizio anno, con l’obiettivo di sostenere e incoraggiare le operatrici sanitarie del Paese asiatico, duramente colpito dalla crisi. Giovedì 19 marzo il brand di Barcellona ha annunciato che il progetto sarà esteso ad altri mercati in difficoltà per l’epidemia.

Tutte coloro che lavorano nel settore ospedaliero (medici, infermiere, ma anche personale di sicurezza o della ristorazione…) saranno ricompensate con un abito da sposa per le loro nozze. Obiettivo del progetto? “Celebrare lo straordinario altruismo messo in campo nella lotta contro questa pandemia globale”.

Alessandra Rinaudo, direttrice artistica del gruppo Pronovias, ha curato “THE HEROES COLLECTION”, selezionando appositamente una vasta gamma di meravigliosi abiti esclusivi. Alessandra Rinaudo ha descritto queste grandi lavoratrici come “paladine inarrestabili nella loro battaglia per la cura dei malati.” E ha aggiunto: “È per me un onore mostrare il mio impegno e accrescere la consapevolezza nei confronti di queste donne che stanno facendo tutto il possibile per superare la pandemia. L’amore vince su tutto.”

Amandine Ohayon, CEO di Pronovias, ha sottolineato la “gratitudine del gruppo nei confronti di queste eroine che lavorano senza sosta negli ospedali di tutto il mondo mettendo a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri.” E ha concluso: “Donare i nostri abiti da sposa a delle donne meravigliose è il minimo che possiamo fare per portare gioia e felicità al loro matrimonio, facendole sentire stupende e impeccabili.”

Con lo slogan #LoveConquersAll – l’amore vince su tutto – il gruppo Pronovias vuole condividere un messaggio d’amore e di altruismo nel periodo di incertezza e sofferenza che stiamo attraversando, nella speranza che le spose potranno celebrare quanto prima il loro amore.