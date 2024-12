Riprende la stagione del Nostos di Aversa, tra presentazioni di libri, laboratori e spettacoli per grandi e piccini

Stasera domenica 15 dicembre, alle ore 18:00 Alessandro Serra e Chiara Michelini incontrano il pubblico per una chiacchierata viva e attiva intorno alla tragùdia.

L’ingresso è libero con prenotazione. Informazioni e prenotazioni al 389 247 14 39 o all’indirizzo email info@nostosteatro.it.

Gli Approdi 24/25 sono ripartiti a novembre con il laboratorio di Luca Saccoia su “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo e la presentazione del libro “Storia del black cinema – dalle origini a oggi” di Rosario Gallone, Martin Eden edizioni.

La giornata di oggi, domenica 15 dicembre è dedicata a un viaggio tra le viscere di “TRAGÙDIA. Il canto di Edipo”, l’ultima genesi della compagnia TEATROPERSONA.

«TRAGÙDIA. Il canto di Edipo si edifica sulle macerie – spiega la compagnia nelle note – In un’epoca di macerie non c’è altra possibilità che lavorare su ciò che resta,soffiare sulle ceneri per riattivare il fuoco.Il rito del teatro riaccende il mito, infiamma gli archetipi, sprigiona energie.La tragedia è mito che si fa teatro: non ci sono i sentimenti ma gli archetipi dei sentimenti. La forma del sentimento che è sentimento puro. Un involucro corporeo vuoto. Come se l’attore potesse creare con il proprio corpo uno spazio acustico. Ciò che risuona è un’emozione collettiva, un’energia vibrante che esiste fuori dal tempo e dalla storia. Non ci sono storie né personaggi, ma miti ed eroi. Lo stesso vale per le fiabe. Dare forma a qualcosa di antico in un mondo nuovo e in perenne mutazione. Una forma formante. E una volta creata la forma, farla vibrare, in coro».

Il prossimo appuntamento al Nostos Teatro è dedicato ai più piccoli: “UPS – Ufficio parole smarrite” della compagnia il Teatro nel Baule sarà in scena domenica 22 dicembre alle ore 18.