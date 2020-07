Roma – Inter, pareggio viziato, Di Bello non vede il rigore nemmeno al Var

Forse Di Bello non era l’arbitro adatto per questa partita che è stata un susseguirsi di errori. Nonostante il Var, il tecnico non ha giudicato falloso il contatto Kolarov-Lautaro Martinez convalidando l’1-1 di Spinazzola al 46’.

Il replay mostra il piede sinistro del terzino serbo toccare il piede sinistro dell’argentino: un contatto che, secondo Graziano Cesari, era invece meritevole di punizione. “Di Bello ha sbagliato a valutare, quello è fallo sempre e comunque” le parole dell’ex arbitro a Pressing.

Cos’è successo?

L’azione dell’1-1 nasce da un contrasto fra Lautaro e Kolarov: il difensore arriva da dietro, c’è un contatto (un calcio è altra cosa) sotto la suola dello scarpino sinistro dell’argentino, che poi si accascia sulla sua destra, non facendo molto per rimanere in piedi (sarebbe dovuto cascare, a rigor di fisica, dall’altra parte). Di Bello lascia andare: avesse fischiato fallo, che poteva starci, si sarebbe tolto dagli impicci. Dopo il gol però, Guida al VAR lo richiama all’OFR e qui arriva il secondo errore: dato che l’entità dei contatti la può valutare solo l’arbitro in campo, la review è assolutamente fuori luogo, tanto è vero che Di Bello (almeno in questo) si conferma coerente.