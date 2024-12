Salvatore di Giacomo: un viaggio nella sua poesia in musica a Sala Ichos

Incontri, performance e interventi video dedicati a una delle figura più iconiche della cultura napoletana a cavallo tra ‘800 e ‘900. Lunedì 16 e martedì 17 dicembre, alle ore 10.00, il Teatro Sala Ichòs di via Principe di Sannicandro 32/A, a S Giovanni a Teduccio, ospiterà Salvatore di Giacomo: un viaggio nella sua poesia in musica.

La kermesse è organizzata dall’associazione Naturarte, con la direzione artistica di Patrizia Di Martino, con il contributo della Regione Campania nell’ambito del Piano Cultura 2024. Il progetto coinvolgerà le classi quinte delle scuole del territorio, invitandole a partecipare attivamente ai convegni in programma. Attraverso un viaggio nella poesia e nella canzone partenopea, gli studenti avranno l’opportunità di scoprire l’opera e l’eredità di uno dei più grandi autori della tradizione napoletana. L’obiettivo è quello di alimentare la curiosità verso il patrimonio culturale locale, stimolando una riflessione sull’importanza di preservare e valorizzare la memoria storica e artistica della propria terra.



Salvatore Di Giacomo, poeta, drammaturgo e paroliere, ha saputo con grande maestria, intrecciare il sentimento popolare con l’eleganza della poesia. Nato a Napoli, si avvicinò al mondo della scrittura durante i suoi studi di medicina, che abbandonò presto per dedicarsi alla sua vera passione: la letteratura. Di Giacomo è noto soprattutto per le sue liriche che catturano la vera anima di Napoli. Era de maggio e Marechiare sono diventate canzoni senza tempo, grazie alla collaborazione con grandi musicisti. La sua attività giornalistica, lo portò a scrivere articoli che combinavano denuncia sociale e amore per le tradizioni. Nel corso della sua carriera, Di Giacomo celebrò l’essenza della cultura napoletana, guadagnandosi un posto tra i grandi della letteratura italiana. La sua opera continua a essere un ponte tra passato e presente, simbolo eterno della Napoli più autentica.

Lunedì 16 dicembre, ore 10.00, Luigi Ottaiano in: L’arte della poesia napoletana da Velardiniello, Marco D’Arienzo al sommo Di Giacomo. Intervento performativo a cura di Luigi Ottaiano e dei suoi allievi. A seguire interventi video-documentaristici di Angela Fagnano sulla vita e l’opera di Salvatore Di Giacomo. Interventi video di Mario Serra.

Martedì 17 dicembre, ore 10.00, Alessandra Cesarini in: La musica nella poesia di Salvatore di Giacomo. Intervento performativo dell’attrice Anita Mosca, da una idea di Mario Serra su una lettera scritta in maniera poetica da Salvatore di Giacomo al figlio, sulla canzone Je te voglio bene assaje. Interventi video di Mario Serra.

Infoline e prenotazioni WhatsApp: 366 8711689