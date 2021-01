Scia: è online il video di Locked Down

E’ disponibile su Youtube il video di “Locked down”, che nasce dalla necessità del cantautore Scia di mantenere saldo il suo rapporto con il pubblico, dal bisogno di rompere l’isolamento a cui la pandemia ci ha costretto, dall’esigenza di superare la sensazione di straniamento causata dal Covid.

Con questo video dal taglio leggero e scanzonato, Scia ha dato sfogo al suo pensiero fantastico, a quell’àncora che lo ha aiutato a non soccombere alla frustrazione e alla depressione. Ironizzare, dunque, sul suo personale stato emotivo, sulla difficoltà psichica di chi è costretto a vivere isolato socialmente è il leit-motiv di questa clip in cui l’abbigliamento vuole essere un omaggio ad un indiscusso maestro dell’ironia, quel Rino Gaetano che ha ispirato a Scia l’uso del cilindro. Ai limiti del buffonesco di fantozziana memoria, Scia dissacra la mise elegante abbinando alla marsina un paio di mutandoni, e questo paradosso viene amplificato, sia dal punto di vista sonoro che visivo, dall’impiego psichedelico delle luci, dal contrasto tra bianco e nero, tra flash ed ombre. Le immagini gialle, rosa, viola dal forte impatto visuale mirano al superamento di una realtà grigia ed appiattita, rappresentando il sogno, la gioia, la libertà in alternativa alle incertezze della realtà che stiamo vivendo.

“Con l’arte e con la musica ho cercato di superare questo brutto momento storico. Spero con questa canzone di aver alleggerito la tristezza e donato un po’ di allegria”.

