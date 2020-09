Sea Watch 4 verso il porto di Palermo con 354 migranti a bordo

Una volta in porto, i migranti a bordo della Sea Watch 4 saranno trasbordati sulla Allegra, che poi dovrebbe fare rotta su Lampedusa.

In questo momento la nave Sea Watch 4, della omonima Ong sta navigando tra Ustica e Terrasini, in direzione Palermo, con 353 migranti a bordo, in attesa del trasbordo, in mare, sulla nave quarantena GNV “Allegra”. A bordo della ‘Allegra’ ci sono già un centinaio di migranti arrivati in pullman da Porto Empedocle. “Siamo grati alla città di Palermo e al sindaco Leoluca Orlando per la solidarietà dimostrata alle 353 persone a bordo di Sea Watch 4”, ha scritto su Twitter l’ong. Già in passato si sono verificati trasbordi di migranti in mare, come nel caso che ha avuto come protagoniste la Alan Kurdi e l’Aita Mari.

Al termine delle operazioni la GNV “Allegra” dovrebbe navigare alla volta dell’isola di Lampedusa.