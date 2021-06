Shakespeare all’aperto con il Nostos Teatro ad Aversa

La Compagnia del Nostos Teatro porta in scena all’aperto, dal 10 al 20 giugno, “Sogno di una notte di mezza estate” nel Complesso Monumentale di San Francesco delle monache ad Aversa.

Dopo la dodicesima edizione datata 2018, torna “A spasso con la Storia”, il format teatrale ideato da Giovanni Granatina, Enzo Maiorca, Gina Oliva.

“Le repliche, due a sera alle ore 19:00 e alle 21:15, sono interpretate dagli ottanta allievi-attori del Nostos Teatro che si avvicendano all’aperto, nel complesso di San Francesco delle Monache, suggestivo sia per l’allestimento scenico che per la sua bellezza monumentale e artistica.

Per questa edizione di “A spasso con la storia” ritorna “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare – spiega Giovanni Granatina, regista dello spettacolo con Dimitri Tetta -. Il luogo, che ha una capienza di circa 90 posti in un ampio spazio all’aperto, ha risposto perfettamente alle nostre esigenze sceniche, ma anche a quelle pratiche legate al distanziamento, permettendoci di lavorare in sicurezza”.

“La prima edizione di “A spasso con la storia” si è svolta nelle strade della città di Aversa nel 2006, da allora ne sono seguite altre dodici, fino ad arrivare a questa del 2021 – continua il regista Dimitri Tetta. – Tra le location dello spettacolo, nel tempo, possiamo annoverare il centro storico della città di Aversa, il Complesso monumentale di San Francesco e l’ex stabilimento Cirio La Balzana a Santa Maria La Fossa”.

“In questi anni il Nostos Teatro è diventato un punto di riferimento sul territorio della provincia di Caserta per la formazione teatrale, con numerosi allievi che partano dai 6 anni e arrivano all’età adulta – conclude Gina Oliva, Presidente del Nostos Teatro. – Ci siamo resi conto di questo soprattutto nel lungo periodo della pandemia, in cui non abbiamo interrotto mai del tutto il lavoro, proprio su richiesta dei nostri affezionati allievi. È per loro, ma anche per noi, che siamo felici di poter tornare in scena e offrire uno spettacolo, in totale sicurezza. Ripartiamo proprio da ciò che di meglio possiamo offrire alla nostra città di Aversa”.

Lo spettacolo non è itinerante: il pubblico resterà sempre al proprio posto, rispettando le regole del distanziamento. A muoversi tra vari ‘palchi’ all’aperto saranno gli attori.

A Spasso con la Storia

Una Produzione Nostos Teatro

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE di WILLIAM SHAKESPEARE

Adattamento e traduzione Giovanni Granatina

Regia Dimitri Tetta, Giovanni Granatina

Allestimento e Costumi Gina Oliva

con (in ordine alfabetico):

Antonio Aversano, Adelaide Baldini, Nicola Barbato, Teresa Barbato, Fabrizio Benincasa, Martina Bova, Alessandro Capasso, Claudio Chiariello, Alessandra Cicatiello, Daniela Colella, Paolo Corso, Giulia Costanzo, Sara Costanzo, Angela Coviello, Laura D’Amodio, Mattia D’Angelo, Salvatore De Leo, Luca De Rosa, Raffela Della Volpe, Giandomenico Di Biase, Luigi Di Biase, Luigi Di Donato, Irma Di Giorgio, Emanuel Di Nardo, Antonio Esposito, Fabiana Esposito, Elisa Ferrara, Gaetano Ferrara, Federica Ferrigno, Anna Fiorillo, Marika Frongillo, Giuliana Gravino, Maria Francesca Iannicelli, Alessandra Iorio, Tina Ippolito, Luca Laudante, Laura Liguori, Ilenia Lisbino, Regina Maisto, Giusi Mangiacapra, Salvatore Mangiacapra , Ilde Mantova, Maria Mantova, Valeria Menditto, Caterina Mennillo, Anna Morlando, Enzo Motti, Mariachiara Nardelli, Federica Palmente, Sara Palmieri, Rosa Palmiero, Michele Pedata, Daniel Perfetto, Marica Perfetto, Elvira Picone, Antimo Puca , Sissy Quaranta, Antimo Rammairone, Nicla Salve, Alexandra Skenderi, Rosaria Truppo, Antonio Uliano, Benedetta Varriale, Antonio Villano, Vittoria Vitagliano, Thomas Vitale.

Segreteria Organizzativa:

Roberta del Prato

INFO:

ingresso 10 €

acquisto online:

https://sogno2021.eventbrite.it

SPETTACOLO TEATRALE

90 posti a sedere all’aperto

Durata: 90 min circa

Orario spettacoli:

1° spettacolo ore 19:00

2° spettacolo ore 21:15

Parcheggio consigliato P.co Pozzi

L’acquisto dei biglietti in prevendita è fortemente consigliato.

* Suggerimenti utili:

– È consigliabile indossare calzature comode.

– Lo spettacolo è sconsigliato a bambini sotto i 5 anni

Per info e biglietteria:

Nostos Teatro

via Brodolini, 6 Aversa

info@nostosteatro.it www.nostosteatro.it

TEL. 08119169357

CELL. 3892471439 (anche Whatsapp)

