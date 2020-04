Stasera in tv, le prime serate del 14 aprile 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Il Volo – Un’avventura straordinaria (Musicale)



21.25

Speciale di Rai1 dedicato al trio pop-lirico di successo internazionale formato dai giovanissimi Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.E’ la trasposizione per la Tv, per la regia di Paolo Beldì, del concerto evento #VeronaGrandeAmore che si è tenuto lunedì 21 settembre nella splendida cornice dell’Arena di Verona a chiusura del Live Tour 2015.

RAI 2 – Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente (Reality)

21.20

10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailan dese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – Fuori dal coro (Rubrica)

21.25

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attività politica e di cronaca.

CANALE 5 – Animali fantastici e dove trovarli (Film)

21.21

New York, 1926. Il magizoologo Newt Scamander sbarca in citta’ insieme a numerose creature fantastiche racchiuse in una magica valigia. La loro fortuita liberazione da parte del babbano Jakob Kowalski portera’ numerosi guai in una New York gia’ in subbuglio: una forza misteriosa porta caos…

ITALIA 1 – Il Ciclone (Film)

21.20

Una compagnia di ballerine spagnole di flamenco, rimaste a piedi, trova ospitalità presso la famiglia Quarini, in uno splendido casolare della campagna toscana. La quotidianità della vita di provincia , mossa dal suo scorrere lento , viene sconvolta dalla vivacità di queste ragazze solari e dalla mentalità molto aperta . Il film è diventato un vero fenomeno di incassi, record italiano assoluto.

RAI MOVIE – Il tuo ultimo sguardo (Film)



21.10

Wren Petersen, direttrice di una ONG, incontra e innamora Miguel Leon, chirurgo spagnolo che ‘opera’ su campo. Impegnati corpo e anima in Liberia, martirizzata da una feroce guerra civile, tamponano come posso ferite e orrore. Uniti nel sentimento ma divisi sulla politica da adottare nell’emergenza, si prendono e si lasciano sotto le bombe e i colpi dei ribelli. Separati dal dolore muto a cui assistono troppe volte impotenti, si ritrovano un’ultima volta. Wren ha deciso di abbandonare, adoperandosi diplomaticamente per i diritti dei rifugiati, Miguel di procedere perchè agire e soccorrere è il solo modo che conosce per essere.