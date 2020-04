Stasera in tv, le prime serate del 16 aprile 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,20 Doc Nelle tue mani – Like

L’arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa, fa esplodere una serie di conflitti tra And rea e Agnese che li dovranno superar…

Rai Due 21,15 Captain America: Civil War

Steve Rogers e gli Avengers sono costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo. Dopo che la citta’ di L…

Rai Tre 21,20 Sabato, Domenica e Lunedi’ 2012

“Sabato, domenica e lunedì” racconta la storia di una famiglia, alle prese, nel giro di tre giorni, con una serie di situazioni che ne metteranno a ri…

Rete 4 21,25 Dritto e rovescio

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma…

Canale 5 21,20 Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo

Will Turner ed Elizabeth Swann andranno ai confini del mondo per salvare il pirata Jack Sparrow.

Italia Uno 21,20 Momentum 2015

A Cape Town, in Sudafrica, una rapina progettata in ogni minimo dettaglio non va come previsto. Cio’ mette in pericolo la bella e affascinante Alex Fa…