Stasera in tv, le prime serate del 18 aprile 2020

Stasera in tv #IORESTOACASA edition. Vediamo insieme cosa ci propone il palinsesto televisivo di questo sabato sera casalingo.

Rai 1

21.25 Danza con me – Best of (Show)

Ritorna su Rai1, Roberto Bolle, l’étoile della danza che tutto il mondo ci invidia. In una serata tutti i momenti più bel li, emozionanti, divertenti …

Rai 2

21.05 Petrolio – Antivirus (Attualita’)

Petrolio Files di stasera dal titolo Antivirus, andrà in onda in diretta, e sarà dedicata al rischio coronavirus. Con Duilio Giammaria si cercherà di …

Rai 3

20.30 Aspettando le parole (Attualita’)

Dopo oltre un mese di assenza Massimo Gramellini e le sue storie tornano su Rai3 con “Aspettando le Parole”. Nell’intervista di anteprima il protagoni…

Rai 4

21.20 Conan il barbaro (Film)

Gli uomini di Tulsa Doom assaltano un villaggio in cui vive l’unica tribu’ che conosca il segreto per forgiare l’acciaio e quindi le spade dei suoi gu…

Rete 4

21.25 Stasera Italia Weekend (Attualita’)

A cura della redazione del Tg4, il programma si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Canale 5

21.20 Ciao Darwin – Terre desolate (Show)

100 concorrenti divisi in due squadre, ciascuna con un proprio capitano, individuato tra personaggi noti, si sfidano per la vittoria.

Italia 1

21.20 Ozzy cucciolo coraggioso (Film)

Un altro eroe a quattro zampe entra nella storia del cinema d’animazione. Un simpatico beagle cerca di fuggire da Blue Creek, un pauroso carcere pubbl…

Canale 20

21.04 Point Break 2015 (Film)

Nel remake del thriller che ha segnato una generazione ritroviamo l’agente dell’FBI Johnny Utah che, per sgominare una gang di ladri spericolati, dovr..

IRIS

21.00 La giusta causa (Film)

Paul Armstrong, docente di diritto ad Harvard, da sempre avversario della pena di morte, si interessa al caso del giovane Bobby, condannato alla pena …