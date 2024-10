Stolen Moments: prosegue la rassegna Musical Line Story al cinema Posillipo

Prosegue il calendario di appuntamenti con il cinema che racconta la storia della musica attraverso i suoi momenti più significativi. Martedì 22 ottobre, ore 21.00, per la rassegna Musical Line Story, al Cinema Posillipo di via Posillipo 66, sarà proiettato in anteprima regionale il film Stolen Moments, con la regia di Stefano Landini.

Come ogni tappa della rassegna curata da Giulio Gargia, anche l’appuntamento di martedì 22 sarà aperto dall’intervento di un ospite: Massimo Fedeli pianista, fisarmonicista, compositore e arrangiatore, che collabora attivamente con programmi Radio e TV.

Nel 2006 fonda la Fidus Band con la quale si esibisce regolarmente ed è tra i fondatori dell’Università della Musica e Percentomusica.

Stolen Moments, di Stefano Landini è un film ambientato negli anni ’70 che unisce cinema e Jazz attraverso la narrazione di un’inchiesta giornalistica sulla chiusura dello Stolen Moments, un Jazz club di Torino. Inscenando un docu-fiction la pellicola racconta la storia di Sabino, giovane pugliese un po’ impacciato e amante del Jazz, che con il cugino Michele e Pasquale, un giocatore d’azzardo-pizzaiolo, apre a Torino lo Stolen Moments, in uno dei capannoni destinati alle famiglie degli emigrati del Sud, sostituendo, almeno in parte, degrado e razzismo con musica e cultura. I tre si scontreranno con difficoltà economiche che porteranno alla chiusura del locale. Ma quando il sogno di Sabino sembra essere andato in frantumi, ecco che il destino gli riserverà un’occasione imperdibile.

Musical Line Story è organizzato da Rio Film Srl erealizzato con il contributo del Comune di Napoli,nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli, e organizzato da Rio Film Srl.

Costo: 5 euro; 3 euro per over 65 e musicisti che verranno con il loro strumento.

Contatti e prevendita: email roberto@riofilm.it, tel. 366.3188501