Tam Tam Digifest: si continua con Stolen Moments

Prosegue il viaggio della rassegna cinematografica Tam Tam Digifest – Ombre Sonore, che intreccia musica e cinema in un racconto itinerante di forte impatto emotivo e visivo. Dopo le tappe napoletane, la kermesse approda a Caserta al Teatro Civico 14.

Quando? Mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, alle ore 18.00 con la proiezione diStolen Moments, il mockumentary di Stefano Landini, con le musiche di Massimo Fedeli, che esplora il sogno di un jazz club negli anni Sessanta, tra speranze, delusioni e il riscatto sociale che si intrecciano con eventi storici e politiche culturali del tempo.

Stolen Moments, di Stefano Landini, con la partecipazione di Pupi Avati, unisce cinema e Jazz inscenando un’inchiesta giornalistica sulla chiusura dello Stolen Moments, un Jazz club di Torino. La pellicola racconta così la storia di Sabino, giovane pugliese un po’ impacciato e amante del Jazz, che con il cugino Michele e Pasquale, un giocatore d’azzardo-pizzaiolo, apre a Torino lo Stolen Moments, in uno dei capannoni destinati alle famiglie degli emigrati del Sud, sostituendo, almeno in parte, degrado e razzismo con musica e cultura. I tre si scontreranno con difficoltà economiche che porteranno alla chiusura del locale. Ma quando il sogno di Sabino sembra essere andato in frantumi, ecco che il destino gli riserverà un’occasione imperdibile. L’opera di Landini, attraverso un racconto ambiguo e frammentato invita a riflettere sul potere della narrazione audiovisiva, sull’importanza di lottare per i propri sogni e sul sottile confine tra verità e mistificazione, offrendo al contempo uno sguardo critico sul legame tra il Sud Italia e il jazz

Tam Tam Digifest è curato dal giornalista Giulio Gargia, organizzato dalla Cooperativa Tam Tam in collaborazione con Nascest e Camerafilm, con il contributo dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.

