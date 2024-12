Terra: un viaggio apolittico per salvare il pianeta al Teatro Serra

Tornerà in scena stasera alle 18:00, domenica 15 dicembre, al Teatro Serra di Napoli “Terra”, reality show apocalittico a cura di “Fare Arte & Cultura” e Theatron 2.0. Di Roberto Caccioppoli con in scena Riccardo Marotta e Sara Missaglia. Musiche Tommy Grieco. Luci Sebastiano Cautiero. Scene Fiorentina Mercaldo. Costumi Benedetta Rustici. Maschere Luca Arcamone. Assistente Gianluca Passarelli.

Cosa accadrebbe se in un futuro post-apocalittico il nostro pianeta fosse completamente sommerso dai rifiuti in plastica? E se l’unica possibilità di ripopolarlo e salvarlo fossero gli ultimi due “uomini” rimasti?

“Lo spettacolo nasce dall’esigenza di raccontare il nostro tempo: un’epoca segnata dal consumo e dallo sfruttamento smodato, che stanno distruggendo l’ambiente – dice l’autore – Abbiamo immaginato un’umanità regredita a livello animalesco, votata alla mera sopravvivenza, arricchendo il linguaggio teatrale, con quello multimediale”.

Protagonisti due cugini – Gennaro e Antonio – rispettivamente un pastore e un contadino, originari di una imprecisata regione del sud del mondo, dal linguaggio grezzo e dai comportamenti animaleschi. In seguito alla promessa di un nuovo mondo arrivata in sogno come un’apparizione, decidono di imbarcarsi alla ricerca di un nuovo mondo, trascorrendo diversi giorni nella stiva di una nave, in attesa che la profezia si avveri. E in effetti, qualcosa accade: Lilith, la prima donna, innamorata del genere umano, scende sulla Terra e offre loro un’arma e un alberello da piantare una volta giunti alla Terra Promessa ma, in cambio del sospirato “piano de cuoppo” (piano di sopra) e di una nuova vita, verranno coinvolti in un reality show dal titolo “Seven Eden” che li metterà l’uno contro l’altro, pronti ad uccidersi. Riusciranno a salvarsi? C’è qualcuno che, a loro insaputa, tesse le fila di questa tragica avventura?

Il racconto è strutturato su due livelli simbolici e altrettanti scenari fisici: uno epico rappresentato dalla catastrofe ambientale pervasa da profezie, divinità e viaggi fantastici ambientato in una squallida stiva ed uno umano, rappresentato da due “eroi” – quasi due maschere sfatte della commedia dell’arte – ridicoli, goffi, palesemente impreparati ad affrontare il proprio viaggio, destinati ad incarnare dei Caino e Abele contemporanei che la divinità femminile Lilith trasformerà, simbolicamente, da animali in uomini. L’ambito “piano di sopra” è una realtà aumentata di luci accecanti, musiche assordanti e tanto verde. Costantemente sorvegliato da telecamere. Abbandonati a sè stessi, controllati, manipolati e messi alla prova, i due cugini saranno schiavi delle proprie scelte. “Terra” è il racconto di un viaggio verso l’ignoto ma lo sguardo giudicante che induce l’umanità alla ricerca di una vita migliore la costringe anche, come in un loop infernale, a commettere sempre gli stessi errori.

Lo spettacolo in pillole:

“Terra”

di Roberto Caccioppoli. Regia, Riccardo Marotta e Roberto Caccioppoli. Con Roberto Caccioppoli, Riccardo Marotta, Sara Missaglia. Musiche, Tommy Grieco. Disegno luci, Sebastiano Cautiero. Scene Fiorentina Mercaldo. Costumi Benedetta Rustici. Maschere Luca Arcamone. Assistente Gianluca Passarelli. Un progetto di FAC (Fare Arte & Cultura) Con il sostegno di Theatron 2.0

Sabato 15 dicembre 2024, ore 18:00

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793; Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=jOrte8e2GPc

ROBERTO CACCIOPPOLI

Napoletano, 36 anni, Roberto Caccioppoli conduce laboratori sul public speaking, durante il “Festival della filosofia” in Magna Grecia. Ha collaborato con grandi registi come Mario Martone in “Qui rido io” e Alessandro D’Alatri nella fiction Rai Il commissario Ricciardi” e nello spettacolo teatrale, “China Doll” di cui era protagonista ed stato parte del cast fisso della serie Rai “Resta con me” diretta da Monica Vullo e della seconda stagione del teen drama “Nudes 2” diretta da Laura Luchetti e Marco Danieli e presentata in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni. Da novembre 2024 sarà su Raiuno nella seconda stagione di “Vincenzo Malinconico – L’avvocato di insuccesso” diretta da Luca Miniero con protagonista Massimiliano Gallo.

RICCARDO MAROTTA

Riccardo Marotta, 33 anni napoletano, ha conseguito il Master di II Livello in Teatro Pedagogia e Didattica all’Università “Suor Orsola Benincasa”. Diplomato al Centro Internazionale “La Cometa”di Roma, dal 2014 è assistente del regista e attore Flavio Albanese della Compagnia del Sole. Dal 2010 collabora come attore, formatore e regista con il Festival della Filosofia in Magna Grecia. Dal 2018 fa parte di Meshow una video-agency che si occupa di showreel per attori. Nel 2021 fonda l’associazione culturale FAC (Fare Arte e Cultura). Ha studiato con Giles Smith, Natalia Zvereva, Nikolaj Karpov, Alan Woodhouse, Horacio Certok, Christian Burges, Julie Brochen, Flavio Albanese, Pierpaolo Sepe, Fabrizio Arcuri, Lisa Natoli, Alberto Bellandi, Lilli Cecere, Marco Vallarino, Valeria Benedetti Michelangeli, Francesco Saponaro, Enzo Moscato, Carrozzeria Orfeo, Emma Dante. Ha partecipato a seminari sul clown con maestri del calibro di Martin Pons (Cirque du Soleil) e Vladimir Olshansky. Come attore è stato diretto, al cinema e in teatro da Pino Carbone, Claudio di Palma, Francesco Saponaro, Lorenzo Montanini, Daniele Nuccetelli, Lisa Ferlazzo Natoli, Andrea Baracco, Gigi Proietti, Mario Martone, Sergio Castellitto. Piccolo delinquente nelle stagioni 3 e 4 di Gomorra, ha curato la regia di passeggiate teatralizzate nei siti archeologici di Atene e del Sud Italia e nel complesso di San Domenico Maggiore di Napoli e spettacoli di teatro classico, fantascienza o dedicati al sociale. Nel 2015 ottiene la candidatura come miglior attore al Roma Fringe Festival, l’anno dopo vince il Corto Shortlab per la regia, in collaborazione con Mauro Lamanna di “Crisis” di Francesco Colombo.

SARA MISSAGLIA

Attrice napoletana, dal 2005 Sara Missaglia e insegnante di dizione dal 2010, lavora prevalentemente in ambito teatrale, formandosi e facendo esperienze lavorative a partire dalla sua città d’origine. Si è diplomata nel 2010 in Mimo Corporeo alla Scuola I.C.R.A. Project di Michele Monetta. Ha conseguito nel 2020 il corso di perfezionamento in “Teatro, pedagogia e didattica” all’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”. Insegna dizione presso diverse scuole teatrali. Recita in spettacoli di prosa, alcuni destinati al pubblico scolastico, collaborando anche con il Teatro di San Carlo e il Teatro Stabile di Napoli. Lavora come voce recitante in diversi progetti. Ha partecipato ad alcune produzioni audiovisive come attrice. In teatro lavora diretta dai registi Gabriele Lavia, Carlo Cerciello, Giovanni Meola, Claudio Di Palma, Massimiliano Rossi, Francesco Campanile, Adriana Follieri.