Torna il Party per la vita Avep: 15 anni a favore dei pazienti

L’A.V.E.P. ETS celebra i 15 anni dalla fondazione, rinnovando l’impegno a favore dei Pazienti del Reparto di Ematologia dell’Istituto Pascale di Napoli, giovedì 27 Giugno 2024 ore 19.30 alla Mostra D’Oltremare – Fontana dell’Esedra.

Prevista la consueta partecipazione di oltre 500 partecipanti e una ricca scaletta, che accompagnerà il racconto di quanto svolto in questi anni di attività.

Presenti sul palco, per raccontare quanto sia importante il lavoro fino ad oggi svolto, il Prof. Antonello Pinto, Primario del Reparto di Ematologia e il Dott. Gianpaolo Marcacci, Dirigente Medico del Reparto di Ematologia e Responsabile del Servizio di Assistenza Domiciliare Gratuita.

L’evento, si svolgerà nel dehors della splendida Fontana dell’Esedra, che offrirà un suggestivo spettacolo di acqua-musica-suoni, insieme all’intrattenimento musicale del Sea Quartet, degli Imprenditori Per Caso e del DJ Set di Dario Guida; conduce Serena Amabile, immancabile madrina dei Galà dell’Avep.

Gli ospiti potranno gustare, nel corso dell’intera serata, le prelibatezze offerte dal Catering Le Arcate accompagnate dagli straordinari vini offerti da Fattoria La Rivolta.

L’Avep ETS, fondata nel 2009 dal Dott. Francesco Orefice, vanta un primato unico a livello nazionale che consiste nella somministrazione di Servizi di Assistenza Domiciliare gratuiti erogati direttamente dal team di medici ed infermieri del Reparto di Ematologia in forza di una Convenzione con l’Istituto Pascale e, da quest’anno, anche con il Dipartimento di Economia

Management e Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli per il monitoraggio delle performance e la verifica del conseguente efficientamento del Reparto. L’attività di fundraising, che ad oggi ha superato la cifra di € 1.3 milioni, ha consentito di effettuare ben 3.226 interventi di assistenza domiciliare, l’acquisto di Tv Color 32’ per le stanze degenza, l’abbonamento Sky permanente, l’acquisto di macchinari destinati alla ricerca scientifica, il finanziamento di borse di studio per Medici, Psicologi e Personale di Segreteria e tanto altro ancora.

Grazie all’assistenza domiciliare gratuita ciascun paziente, insieme con i suoi familiari, riacquista la dimensione intima del vissuto quotidiano, superando quel sentimento di abbandono che generalmente insorge durante l’intermittenza delle cure ospedaliere.

Per la partecipazione al Party per la Vita – che si avvale della supervisione della VANIdeas e della collaborazione della EP Congressi – basterà acquistare un biglietto al prezzo di €50, disponibili presso i punti di vendita istituzionali (Alessandra Libonati Jewels e Barbarulo Napoli 1894) oppure telefonare al 376/2278531.

La serata è stata realizzata mediante il prezioso contributo di: Agorà Morelli, Alessandra Libonati Jewels, Ambasciatori, Banca di Credito Popolare, Barbarulo Napoli 1894, Bar in Movimento, BW Security, Caseificio Cacace, M. Cilento & F.llo, Cis, Eolie Parfums, F armacie Dott. Angelo Padovani, Fattoria La Rivolta, Ica Sud Srl, EP Congressi, Ifis Spa, Le Arcate, Lions ClubNapoli Lamont Young, Mostra D’Oltremare, O.D.C.E.C. Napoli, Olio di Puglia I.G.P., Planet Stand Creation, Privatassistenza, Quick Parking, RCS Srl, Restart, Rotary Club Afragola Frattamaggiore, Rotary Club Napoli Chiaja, Rotary Club Napoli Nord, Tecno Srl, Tres Srl, VANIdeas, Your Group.

Con il Patrocinio di:

– Comune di Napoli,

– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

– Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale