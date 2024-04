Toru e Naoko: danza e letteratura al teatro Alfieri di Fossalto

Prosegue il calendario della rassegna di teatro-danza e danza contemporanea, Oltre la linea a Fossalto, con il terzo appuntamento, che avrà luogo al Teatro Alfieri di Fossalto oggi, domenica 7 aprile alle 21.00.

In scena, Akerusia Danza in collaborazione con Art Garage, portano lo spettacolo Toru e Naoko, un lavoro che si può di buon grado definire una danza letteraria, dove la danza rappresenta una ricerca figurativa, di sonorità e di linee coreografiche che interpretano e intendono raccontare le parole di uno scrittore contemporaneo.

La danza è dunque al servizio di un racconto tratto dal romanzo Norwegian Wood di Haruki Murakami. Si narra di due giovani personaggi, Toru e Naoko, che durante una passeggiata si scambiano promesse di cura e rispetto reciproco.



È una piccola storia che parla di sentimenti, ma anche di suoni, odori, luci, della natura circostante e di un famigerato pozzo invisibile. La storia raccontata è resa fruibile da narrazione, coreografia e musiche originali create per lo spettacolo. Toru e Naoko si inserisce perfettamente in un modus operandi che contraddistingue i lavori coreografici di Akerusia Danza: è un’opera aperta, uno scambio di intuizioni, idee ed emozioni in cui il progetto artistico ben si presta a differenti possibilità interpretative. Il linguaggio danzato, così come un’opera letteraria o un’opera d’arte, è aperto a una serie infinita di letture possibili e i danzatori in scena rappresenteranno solo una delle infinite prospettive possibili.



Regia: Rosario Liguoro

Coreografie: Sabrina D’Aguanno; interventi coreografici di Emma Cianchi

Musiche originali: Massimo D’Avanzo

Attrice: Rossella Massari

Danzatori: Manuela Facelgi, Luca De Santis

Voce fuori campo: Giorgia Palombi

Produzione: Akerusia Danza



La rassegna, ideata e organizzata dall’associazione Itinerarte, gode del patrocinio del Comune di Fossalto.

Alla fine di ogni spettacolo sarà offerto un aperitivo.

Costo ingresso: 8 euro

Info e prenotazioni: itinerarteass@gmail.com – cell. 366 8711689