Un contest sulla castagna by Vesuvio’s Shadow

È dedicato alla castagna, bontà autunnale per eccellenza, il secondo contest organizzato dal blog Vesuvio’s Shadow finalizzato alla promozione delle eccellenze della nostra Campania Felix.

Per partecipare al contest “LA CASTAGNA”, che partirà il 14 Novembre e si concluderà il giorno 30 dello stesso mese, basta semplicemente inviare una fotografia e la descrizione della propria pietanza, che deve avere tra gli ingredienti principali appunto la castagna, alla pagina facebook del blog rispondendo al post principale dedicato alcontest.

Il vincitore sarà colui che riceverà il maggior numero di like (o reazioni) per la propria pietanza in gara, più il voto (da 1 a 100) dei giudici che compongono la qualificata giuria di esperti. Inoltre è previsto il “premio della Critica” che sarà assegnato a colui che riceverà il punteggio più alto derivante dai soli voti dei giudici di gara.

Il contest è promosso in collaborazione con “Insieme per il Territorio” e con l'”Azienda agricola Giovanni Tedesco” (Serino – AV) per ”Carnevale Princeps Irpino”, che omaggerà i vincitori con confezioni del prodotto simbolo di questo periodo: la pregiata castagna avellinese di alta qualità, tra le migliori produzioni italiane, conosciuta ed apprezzata anche oltre confine.

Contatti:

Vesuvio’s Shadow – Eventi e gusto all’ombra del Vesuvio

vesuvioshadow.redazione@gmail.com