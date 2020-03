Usa 2020, è la notte di Joe Biden

E’ la notte di Joe Biden, quella del super Tuesday, che corre veloce verso le elezioni americane.

L’ex vicepresidente americano, infatti, con un filotto – anche – insperato di vittorie, gli hanno quasi permesso di stroncare le speranze di fuga del socialista Bernie Sanders.

La corsa verso la nomination democratica è più che mai aperta. La serata si è messa subito bene per Biden, con il colpo grosso a sorpresa in Virginia e l’attesa vittoria in North Carolina. Ma via via l’ex vicepresidente ha poi conquistato l’Alabama, l’Oklahoma, il Tennessee, il Minnesota, l’Arkansas, e ha strappato persino il Massachusetts alla padrona di casa Elizabeth Warren, finita solo terza. Otto stati, otto vittorie, più il Texas che è roccafore di Biden.