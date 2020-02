Whitney Houston torna in tour

Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, a otto anni dalla scomparsa di Whitney Houston, morta per overdose, la tecnologia fa il miracolo e la riporta in vita, in ologramma: niente carne e ossa, solo laser e pattern.

Il progetto, partito da Sheffield (in Inghilterra), dopo aver toccato diverse città europee, arriverà anche negli Stati Uniti e in Messico e sarà anche a Milano il prossimo 23 marzo.

Lo show è stato prodotto da Pat Houston, cognata, ex manager ed esecutrice testamentaria della cantante, in collaborazione con Base Hologram, che in passato ha creato le versioni laser di cantanti (Maria Callas e Roy Orbison) e attori (Carrie Fisher per Rogue One di Guerre Stellari).

Il progetto è quello di un ologramma creato grazie a una controfigura e a centinaia di ore di performance live di Whitney Houston, con l’immagine tridimensionale della cantante proiettata su una tenda invisibile, circondata da veri ballerini e musicisti mentre canta successi come I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) e The Greatest Love of All.