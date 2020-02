Coronavirus, primi casi nel nord Europa

Estonia, Romania e Danimarca. Il Coronavirus ha toccato anche le zone scandinave dell’Europa, senza dimenticare che ieri sono stati registrati i primi casi anche in Grecia e addirittura in Brasile.

In Danimarca si tratta di un uomo che era rientrato dall’Italia con la sua famiglia il 24 febbraio dopo aver trascorso una vacanza in una località sciistica in Lombardia. Sua moglie e suo figlio sono risultati negativi ai test e le condizioni dell’uomo sono state definite abbastanza buone.

Primo caso di Coronavirus anche in Romania, dove è stato trovato infatti positivo ai test un paziente di Priguria. Secondo quanto riportato dall’agenzia Mediafax, il ‘paziente zero’ ha 20 anni e lavora presso un ristorante di proprietà di un italiano.

I contagi registrati ieri all’estero, ha annunciato l’Oms, hanno superato per la prima volta quelli in Cina (427 contro 411). E Pechino, che ora teme un contagio di ritorno, ha deciso d’imporre un periodo di 14 giorni di auto-quarantena per tutti coloro che arrivano da Paesi colpiti dall’infezione, inclusa quindi l’Italia.