Zanardi: nuovo intervento alla testa

Lo sportivo è stato sottoposto sabato a una delicata operazione al San Raffaele di Milano.

Sabato 25 luglio, il giorno dopo l’arrivo all’ospedale San Raffaele di Milano, Alex Zanardi è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico a causa delle “conseguenze del trauma cranico primitivo”, eseguito dal professor Pietro Mortini, direttore dell’Unità Operativa di Neurochirurgia.

Lo afferma in una nota l’Ospedale San Raffaele che, in merito alle condizioni cliniche del campione paralimpico, spiega: “Al momento gli accertamenti confermano il buon esito delle suddette cure e le attuali condizioni cliniche del paziente, tuttora ricoverato in Terapia intensiva neurochirurgica, appaiono stabili”.

Zanardi è stato trasferito al San Raffaele di Milano venerdì dalla clinica lecchese Villa Beretta, dove aveva iniziato un percorso di neuro-riabilitazione dopo il ricovero di oltre un mese e tre interventi chirurgici alla testa all’ospedale di Siena, per contenere i danni riportati nel drammatico incidente in handbike del 19 giugno in Toscana.