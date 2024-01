A Palazzo Zapata continuano gli incontri sulla lingua partenopea

Come valorizzare la storia e la ricchezza dei dialetti? A questa domanda intendono rispondere i nove incontri pubblici che hanno preso il via lo scorso lunedì 15 gennaio presso il Circolo Artistico Politecnico, in piazza Trieste e Trento (Palazzo Zapata), in programma fino al 27 maggio.

Gli incontri, a cura del Comitato scientifico per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio linguistico napoletano e organizzati d’intesa con la Fondazione Campania dei Festival, intendono esplorare la storia e la ricchezza dei dialetti in relazione alle diverse espressioni culturali – dalla musica al teatro, dal cinema alla letteratura – finanche alla toponomastica e alla gastronomia.

Al centro dell’attenzione una riflessione sul ruolo del napoletano , con l’obiettivo di diffondere un’informazione corretta sulla rilevanza culturale dei dialetti e, in particolare, delle parole ed espressioni dialettali che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio della storia linguistica dell’italiano.

Il progetto è a cura dei professori Nicola De Blasi, Umberto Franzese, Rita Librandi e Francesco Montuori, che compongono il Comitato scientifico nominato dalla Regione Campania e presieduto da Maurizio De Giovanni.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero e sono rivolti a tutti gli appassionati.

Per tutte le informazioni visita il sito https://fondazionecampaniadeifestival.it