A sala Ichos un mix di ritmi e generi: un incontro a tutta musica

Radius Guitar Ensemble, orchestra internazionale di chitarre, incontra l’Europa String Choir, trio da camera contemporaneo, a Sala Ichòs.

L’appuntamento con la buona musica è previsto per venerdì 27 settembre, ore 21.00 nella sala teatro di via Principe di Sannicandro 32/a, San Giovanni a Teduccio (Napoli).

In occasione del concerto a Sala Ichòs, verrà offerto al pubblico un mix delle due realtà musicali, insieme sul palco per la prima volta, con le chitarre accordate secondo la New Standard Tuning. Il carattere della proposta musicale non si riferisce tanto a un genere, quanto piuttosto al modo con cui essa viene eseguita: la performance raccoglie in sé gli elementi formativi delle loro differenti storie musicali espressi tramite brani originali, cover, improvvisazioni e Circulations (flussi di note trasmesse da un musicista all’altro) in continuo movimento.

L’Europa String Choir – Cathy Stevens alla viola, Udo Dzierzanowski e Alessandro Bruno alle chitarre – affonda le sue radici nel Guitar Craft/Guitar Circle, la scuola itinerante fondata da Robert Fripp nel 1985, che ha cessato di esistere nel 2017, continuando la sua attività in tutto il mondo con nomi differenti. Come ad esempio il Radius Guitar Ensemble, un gruppo internazionale di chitarristi a formazione variabile, che sviluppa anch’esso il proprio lavoro a partire dalla tradizione del Guitar Craft/Guitar Circle, proponendo corsi e workshop in Italia e in Europa.

I membri del Radius Guitar Ensemble, contano anni di esperienza con la League Of Crafty Guitarists e con l’Orchestra Of Crafty Guitarists e lavorano attualmente seguendo il solco di questa tradizione musicale.

Info e prenotazioni: Sala Ichòs 3368711689 – promozione@ichoszoeteatro.it