A Villa Domi Terza Edizione di “Un pensiero per Fiorella Fabiola”

Domenica 18 aprile 2021 alle ore 18,00, a villa Domi, si terrà la terza edizione del convegno/evento “Un pensiero per Fiorella Fabiola” (a sostegno delle vittime di depressione) che sarà mandato in onda, nei giorni successivi in Regione Campania, dalle note televisioni TVA, TLA, CE TV COMUNICATION e DGPhotoArt.

Per le interviste sarà presente l’inviata Isabella Montano.

Ospiterà l’evento Villa Domi, costruita sulle fondamenta di un antico monastero del ‘600, trasformata nel ‘700 in un’incantevole dimora che ora si offre con tutti i suoi splendori per la realizzazione di ricevimenti esclusivi e raffinati. Con le sue quattro splendide sale per banchetti la villa ha una ricettività che raggiunge i 700 invitati. Di rara bellezza e raffinatezza, questi ambienti godono di un’atmosfera antica e prestigiosa che trasferirà tutti i propri incanti ai festeggiamenti delle vostre nozze. Agli ambienti interni si aggiunge la magia degli esterni del parco che, con le sue essenze arboree di grande rilevanza botanica, domina in tutto il suo splendore il Golfo di Napoli.

Il convegno è ideato e diretto dalla conduttrice tv e giornalista campana Magda Mancuso, in collaborazione con la fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra, di cui portavoce è il dottor Massimo Sparnelli.

Nonostante il periodo storico particolare, la Mancuso ha deciso di non rinviare l’evento, anzi di promuoverlo, seppure senza pubblico, perché oggi più che mai c’è bisogno di tendere una mano e di essere vicini con il dialogo a chi maggiormente è stato colpito dalle difficoltà sopraggiunte con il covid-19. “Bisogna parlarne!” dichiara la Mancuso, “La depressione è una malattia sociale, prima che individuale. La prima cosa da fare è arginare l’indifferenza ed ecco il motivo per cui, insieme a tanti professionisti del settore, anche quest’anno siamo pronti a lasciare una giusta informazione e un messaggio d’amore“.

L’evento nasce da una storia di tanta sensibilità e inadeguatezza al mondo: la storia di Fiorella Fabiola, sorella gemella di Magda, morta suicida a 38 anni, dopo un lungo periodo di depressione.

L’evento sarà moderato dal giornalista Rai Rino Genovese. I relatori del settore medico sono il Prof. Paolino Cantalupo (psichiatra), il Prof. Pietro Prevete (Psichiatra Psicoterapeuta Dirigente Responsabile Progetto Antistalking ASL NA1), la Dott.ssa Barbara Arena (psicologa psicoterapeuta), il Dott. Carlo Nunneri (nutrizionista). Ancora interverranno Francesco Terrone (ingegnere e presidente dell’associazione “Ripacandida e Ginestra”), Domenico Contessa (imprenditore e patron di Villa Domi). Rappresentanti dello spettacolo Anna Capasso (bravissima cantante e attrice partenopea,impegnata nel sociale, protagonista di tanti eventi di spessore e spesso ospite in TV nazionali); il Dott. Fabio Palazzi (grande comunicatore e presidente di JET SET CAPRI), uomo positivo e propositivo. Ha ricevuto il premio “Masaniello” con la seguente motivazione: “fa cose che gli altri non fanno, vince perché osa e in ogni suo evento ci sono scintille di intelligenza. In ogni prova, anche se difficile, ci sono coraggio e vivacità che creano emozione e consenso).

Apriranno il convegno, con una esibizione dal vivo con chitarra e voce, i giovani artisti Marialuna D’Orsi, cantante, e Carlo Russo, chitarrista, che hanno rispettivamente realizzato il testo e la musica di una canzone a tema, scritta appositamente per l’evento.

Concluderà l’ideatrice dell’evento Magda Mancuso

