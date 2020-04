Accadde Oggi, i fatti del 1 aprile

Oggi 1 aprile 2020 è il 92esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:46 e tramonta alle 19:28. La luna è in fase primo quarto e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 1 aprile.

1826 – Samuel Morey brevetta il motore a combustione interna

Il 1° aprile 1826 Samuel Morey brevettò il motore a combustione interna. Questo motore permette di convertire l’energia chimica, posseduta da una miscela aria-combustibile, in lavoro meccanico disponibile all’albero.

1938 – La svizzera Nestlé commercializza il primo caffè solubile

Il 1° aprile del 1938 viene creato dalla Nestlé in Svizzera il primo caffè solubile della storia. Il suo nome, Nescafé, deriva dalla fusione delle parole Nestlé e café. Il prodotto fa la fortuna dell’azienda elvetica nel 1942 quando grazie alla sua facilità di conservazione e preparazione entra a far parte della Razione K, la razione giornaliera dei soldati statunitensi.

1997 – In Giappone viene mandato in onda il primo episodio dell’anime Pokémon

Pokémon, in giapponese Pocket Monsters, è una serie televisiva anime basata sulla saga videoludica omonima, trasmessa dall’emittente giapponese TV Tokyo a partire dal 1997 e distribuita in 74 paesi. In Giappone l’anime è composto da sei serie: Pocket Monsters, Pocket Monsters Advanced Generation, Pocket Monsters Diamond & Pearl, Pocket Monsters Best Wishes!, Pocket Monsters XY e Pocket Monsters Sun & Moon. Negli Stati Uniti d’America ed in Europa le serie sono state ulteriormente suddivise in venti stagioni. In Italia, dal 2000 al 2008, l’anime Pokémon è stato trasmesso dall’emittente televisiva Italia 1. A partire dal 30 marzo 2009 la trasmissione della serie animata è proseguita sul canale satellitare Jetix con l’undicesima stagione (Pokémon Diamante e Perla: Battle Dimension). Le stagioni successive sono invece trasmesse da Disney XD (sul satellite) e da K2 (sul digitale terrestre).

Oggi nasceva – Simona Ventura

Simona Ventura (Bentivoglio, 1º aprile 1965) è una conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana. Le sue prime apparizioni in televisione risalgono alla metà degli anni ottanta, come concorrente di alcuni famosi quiz e giochi televisivi. Esordì ufficialmente nel 1988 nel quiz di Rai 1 Domani sposi per poi lavorare come praticante giornalista sportiva in alcuni programmi di TMC nei primi anni novanta. A metà degli anni novanta passa a Mediaset, divenendo uno dei volti di Italia 1, ma presentando anche vari show su Canale 5. Dal 2001 al 2011 è stata legata contrattualmente alla Rai. In particolare è stata volto di punta di Rai 2 e ha condotto per dieci stagioni Quelli che il calcio. Il successo è tale da portarla a condurre il Festival di Sanremo 2004, diventando la quarta conduttrice donna nella storia della kermesse, dopo Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi e Raffaella Carrà.

I santi venerati oggi

– Sant’ Ugo di Grenoble

Vescovo

– Sante Agape e Chionia

Martiri a Salonicco

– San Celso (Cellach) di Armagh

Vescovo

– San Gilberto di Caithness

Vescovo

– Beato Giovanni Bretton

Martire

– Beato Lodovico Pavoni

Sacerdote

– Santa Maria Egiziaca

– Beato Ugo di Bonnevaux

Abate

– San Valerico (Valerio) di Leuconay

Abate

– Santi Venanzio e compagni

Martiri in Dalmazia e Istria

– Santa Dora

Vergine e Martire