Accadde Oggi, i fatti del 10 aprile

Oggi 10 aprile 2020 è il 101esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:31 e tramonta alle 19:37. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 10 aprile.

1606 – Fondazione della Virginia Company of London per concessione reale da parte di Giacomo I d’Inghilterra con lo scopo creare insediamenti coloniali nell’America settentrionale

La Virginia Company fu una società per azioni inglese autorizzata da Giacomo I il 10 aprile 1606 con lo scopo di realizzare degli insediamenti sulle coste del Nord America. Le due compagnie, chiamate “Virginia Company of London” (o London Company) e “Virginia Company of Plymouth” (o Plymouth Company) operarono con la stessa autorizzazione ma in differenti territori. Venne creata poi un’area di sovrapposizione fra le due concessioni. Nell’area di sovrapposizione non era consentita la realizzazione di colonie che fossero distanti fra loro meno di 160 chilometri. La Plymouth Company non sfruttò mai l’autorizzazione, ed i suoi territori, che successivamente divennero New England, vennero rivendicati dalla Francia. Le compagnie si diedero un consiglio locale ma rimasero sotto il controllo del re d’Inghilterra attraverso il Council of Virginia.

1849 – Walter Hunt inventa la spilla di sicurezza

Il 10 aprile 1849 Walter Hunt inventava la spilla di sicurezza. La spilla di sicurezza o spilla da balia è una spilla che permette di congiungere due strati di materiale sottile in modo da non pungersi le dita.

2019 – Per la prima volta viene mostrata la foto di un buco nero

È stata la prima volta che un buco nero finisse immortalato: è successo al centro della galassia Virgo A (M87), distante circa 55 milioni di anni luce dalla Terra. Da qui il riconoscimento d’immagine scientifica del 2019. Un primato che arriva dopo anni di ricerche e scoperte. Nel 2016, gli scienziati asserirono come le onde gravitazionali dimostrassero l’esistenza di questi misteriosi oggetti cosmici difficili da identificare per via della distanza, della forte attrazione gravitazionale, che rende impossibile la fuga della luce.

Oggi nasceva – Steven Seagal

Steven Frederic Seagal (Lansing, 10 aprile 1952) è un attore, artista marziale, produttore cinematografico, imprenditore e musicista statunitense con cittadinanza serba. Fa parte del gruppo di attori (Bruce Lee, Chuck Norris, Sonny Chiba, Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Jet Li), diventati famosi grazie alle loro abilità nel campo delle arti marziali. Cintura nera, è stato il primo straniero ad aprire un dojo a Osaka in Giappone. È conosciuto in tutta l’America Latina come La Tortuga, che significa “la tartaruga” in spagnolo, per il modo di combattere relativamente lento, ma molto efficiente. Negli ultimi anni, Seagal si è dedicato anche all’attività musicale. È chitarrista di una band chiamata Thunderbox, e ha composto finora due album in studio a suo nome. Si dedica attivamente anche alla difesa dei diritti degli animali, e sostiene la causa del Dalai Lama Tenzin Gyatso per l’indipendenza tibetana come altri attori, quali Richard Gere, Harrison Ford, Barbra Streisand e Meg Ryan. È in possesso della cittadinanza serba, oltre a quella russa e statunitense.

I santi ricordati oggi

– Beato Antonio Neyrot da Rivoli

Sacerdote domenicano, martire

– Sant’ Antonio Vallesio

Mercedario, martire

– Sant’ Apollonio

Martire

– San Beda il Giovane

Monaco

– Beato Bonifacio (Bonifacy Piotr) Zukowski

Sacerdote e martire

– San Fulberto di Chartres

Vescovo

– San Macario d’Armenia

Pellegrino

– Santa Maddalena di Canossa

Vergine