Accadde Oggi, i fatti del 10 febbraio

Oggi 10 febbraio 2020 è il 41esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:04 e tramonta alle 17:30. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 10 febbraio.

1863 – Crane brevetta il primo sistema antincendio

Il fire extinguisher brevettato il 10 febbraio del 1863 da Alanson Crane, inventore originario della Virginia, altro non era che il primo sistema antincendio per edifici. Strutturato in una rete di tubazioni e rubinetti, poteva gettare acqua nei locali dei diversi piani garantendo un rapido spegnimento del rogo.

1988 – Massimo Ranieri rilascia l’album “Perdere l’amore”

Perdere l’amore è un brano musicale cantato da Massimo Ranieri, vincitore del Festival di Sanremo 1988. Negli anni in cui il voto del Festival era legato al concorso del Totip, questa canzone si aggiudicò il maggior numero di preferenze e il migliore distacco dalla seconda classificata. La canzone fu anche prima in classifica in Italia per cinque settimane consecutive.

1992 – Gli 883 pubblicano il disco “Hanno ucciso l’uomo ragno”

Hanno ucciso l’Uomo Ragno è il primo album degli 883, pubblicato nel 1992. L’album raggiunse il primo posto nella classifica italiana e ha venduto oltre 600 000 copie. Il successo ottenuto dall’album sorprese lo stesso Max Pezzali (come egli dichiarò qualche anno dopo) il quale aveva sempre scritto e cantato canzoni “per divertimento, per passione” senza avere un preciso progetto musicale. In questo album vi è, oltre che sonorità pop e rock, anche alcuni pezzi rappati (Non me la menare, 6/1/sfigato e Te la tiri).

Oggi nasceva – Piero Pelù

Piero Pelù, all’anagrafe Pietro Pelù (Firenze, 10 febbraio 1962), è un cantautore italiano. È cofondatore del gruppo rock Litfiba. Oltre che per l’attività artistica è conosciuto per l’impegno politico profuso attraverso la musica, i testi delle sue canzoni, i concerti e gli atteggiamenti che mostra in pubblico.

I santi venerati oggi

– Santa Scolastica

Vergine

– Beato Luigi Stepinac

Vescovo e martire