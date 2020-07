Accadde Oggi, i fatti del 14 luglio

Oggi 14 luglio 2020 è il 196esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:43 e tramonta alle 20:34. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 14 luglio.

1795 – La Convenzione nazionale adotta La Marsigliese come inno nazionale

La Marsigliese (in francese La Marseillaise) è un canto dei rivoluzionari francesi, poi adottato dalla Francia come inno. L’inno divenne la chiamata alle armi della Rivoluzione francese e in questo contesto assunse il nome di Marsigliese perché cantata per le strade dai volontari (fédérés) provenienti da Marsiglia al loro arrivo a Parigi. Presso i patrioti marsigliesi il canto aveva raggiunto grande popolarità nel mese precedente. La Convenzione decise che La Marsigliese divenisse l’inno nazionale con un decreto del 14 luglio 1795, ma in seguito la canzone fu messa al bando da Napoleone I, Luigi XVIII e Carlo X, rimanendo così soppressa dal 1807 al 1831.

1963 – Calimero esordisce in tv

Comparso per la prima volta sullo schermo il 14 luglio del 1963, per reclamizzare un noto detersivo, Calimero era stato ideato dai fumettisti Nino e Toni Pagot, partendo dall’idea di un bambino piccolo e facile a sporcarsi, bisognevole quindi di pulizie. Essendo caduto nella fuliggine si sporca, diventa nero e non viene più riconosciuto dalla madre. Vive qualche piccola avventura, nella quale rimane sempre colpito negativamente, ma grazie al detersivo pubblicizzato, torna ad essere bianco, lindo e contento. La storica voce che lo rende popolare è di Ignazio Colnaghi.

1969 – “Easy Rider” al cinema

Easy Rider – Libertà e paura (Easy Rider) è un film del 1969 diretto e interpretato da Dennis Hopper (Billy); con Peter Fonda (Wyatt, detto “Capitan America”) e Jack Nicholson (George Hanson); narra il viaggio attraverso gli Stati Uniti d’America da Los Angeles alla Louisiana di due motociclisti sui loro chopper, in totale libertà. Nel 2012 è uscito il prequel Easy Rider: The Ride Back.

Oggi nasceva – Renato Pozzetto

Renato Pozzetto (Milano, 14 luglio 1940) è un attore, cantante, comico, cabarettista, sceneggiatore e regista italiano. La sua particolare forma di umorismo, caratterizzata da una vena surreale, lo ha reso uno dei protagonisti più noti della comicità italiana.

I santi celebrati oggi

– San Camillo de Lellis

Sacerdote

– Beata Angelina da Montegiove, detta anche da Marsciano, da Corbara o da Foligno

– San Francesco Solano